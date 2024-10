El blanqueo baja el ritmo, pero los depósitos privados en dólares superaron los u$s31.000 millones

image.png

Con todo, aunque sigue siendo considerable, en las últimas ruedas el fuerte ritmo de ingresos por el blanqueo se ralentizó. Con los u$s557 millones que sumaron los depósitos privados en dólares el lunes, fue el “tercer día consecutivo de baja en el ritmo de crecimiento”, destacó el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

Blanqueo, depósitos y reservas

El hecho de que haya superado el nivel de las tenencias internacionales brutas del BCRA refleja que los bancos han retenido en sus sucursales el grueso de los billetes recibidos por el blanqueo. Las entidades querían tener esa liquidez disponible a la espera del 1° de octubre, día en que las personas que regularizaron hasta u$s100.000 podían comenzar a retirar de los billetes ingresados sin costo. Los que blanquearon más que esa cifra, para retirarlos, tienen que pagar una multa del 5%.

Si bien van solo dos días y aún es temprano para sacar conclusiones, Vitelli le dijo a Ámbito que no ve una dinámica generalizada de salida de dólares de los bancos. “Algunos están yendo a retirar, pero tranquilos. Y otros no están para nada apurados. Por ahora, no veo un retiro masivo inminente”, expresó.

Progresivamente, han comenzado en los últimos días a enviar parte de esas divisas a la autoridad monetaria como encajes. Aunque, como suele ocurrir en cada cierre de mes por adecuaciones de las entidades a los niveles que impone la regulación bancaria, el último día de septiembre los encajes cayeron u$s1.600 millones.

Así, ese día, las reservas brutas descendieron u$s1.995 millones a u$s27.167 millones y se ubicaron u$s404 millones por debajo del nivel que tenían antes del comienzo del blanqueo a pesar del fuerte incremento de los depósitos. Se espera que en las próximas ruedas el flujo de encajes ayude al crecimiento de las tenencias brutas del BCRA: por caso, para este miércoles ya se habían recuperado hasta los u$s29.138 millones.

Sin embargo, no se espera tal impacto en las reservas netas, que hoy son negativas en más de u$s5.000 millones. Esto solo tendrá lugar en la medida en que quienes ingresan al blanqueo paguen la multa del 5% (aunque tienen muchas alternativas para evitarlo), si crecen mucho los préstamos bancarios en moneda extranjera a empresas o si el Gobierno eventualmente decidiera reciclar los dólares blanqueados a través de la emisión de deuda de corto plazo (como las Letes en dólares, que fueron colocadas por Caputo durante el macrismo y luego reperfiladas por Hernán Lacunza en el mismo mandato), una alternativa con la que empezaron a especular algunas voces de la city.