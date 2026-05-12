Bitcoin se aferra a los u$s80.000 a la espera del dato de inflación de EEUU y novedades en Medio Oriente

Pausa en el mercado cripto. El ethereum cede casi 2% y perfora los u$s2.300, mientras los operadores aguardan el dato de inflación de EEUU de abril, que podría marcar el rumbo de corto plazo. Por su parte, el famoso inversor Michael Burry agitó el tablero con una advertencia sobre una burbuja tech comparable a las puntocom.

El mercado cripto opera con cautela este martes, siguiendo la tónica del mercado tradicional. Bitcoin (BTC) cae 0,5% y se mantiene cerca de los u$s80.000 este martes, en una jornada de calma tensa donde el ethereum (ETH) es el activo que más presiona: cede 2% en las últimas 24 horas y perfora los u$s2.300. El resto de las altcoins presenta un panorama mixto, con avances moderados en Binance coin (BNB) — en torno a 1,2% —, mientras que Tron y XRP anotan caídas de hasta 0,7%.

El trasfondo geopolítico sigue dictando el tono. David Morrison , analista sénior de Trade Nation, afirmó que los movimientos del mercado están fuertemente condicionados por el rechazo del presidente de EEUU, Donald Trump, a la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense.

A esto se suma la expectativa en torno al viaje de Trump a China para reunirse con Xi Jinping , visita durante la cual se anticipa que habrá escasos avances. En paralelo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que el conflicto está lejos de resolverse.

"Tras un fin de semana relativamente estable, bitcoin cayó repentinamente hasta los u$s80.250 antes de recuperarse por encima de los u$s82.000 ", describió Morrison , y agregó que las tomas de ganancias lo empujaron nuevamente por debajo de los u$s80.000. "Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese nivel y parece estar sosteniendo esa zona como soporte ", completó.

El IPC de abril, en el centro de la escena

Hoy se conoce el índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU correspondiente a abril, un dato clave que llega tras un informe de empleo mejor al esperado. El mercado teme que el impacto de la guerra con Irán y el conflicto en el estrecho de Ormuz se refleje con fuerza en los precios.

El consenso anticipa que la tasa general repunte al 3,7% desde el 3,3% del mes anterior, mientras que la inflación núcleo avanzaría una décima, hasta el 2,7%.

"Se prevé que la inflación haya aumentado, impulsada principalmente por el alza de los precios de la gasolina como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Los inversores estarán atentos para ver hasta qué punto ese incremento de los precios energéticos se trasladó al IPC general", señaló Manuel Pinto, analista de XTB.

Burry agita el tablero tech

Por otro lado, algunos estrategas ponen el foco en las advertencias de Michael Burry, el inversor que predijo la crisis financiera de 2008. En una publicación en Substack, Burry alertó que el Nasdaq 100 cotiza a 43 veces beneficios —muy por encima de las 30 veces que considera razonables— y comparó la situación con "la escena de un accidente de coche sangriento, minutos antes de que ocurra".

Para Burry, el valor de las compañías de inteligencia artificial (IA) —activos históricamente correlacionados con el precio del bitcoin— es "insostenible" y equiparable a la burbuja de las puntocom. Por eso aconseja reducir posiciones en acciones tecnológicas. "Wall Street puede estar sobreestimando en más de un 50% los beneficios de nuestras empresas de mayor crecimiento y valoración", advirtió.