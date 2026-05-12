Mercados en vilo: el petróleo extiende las subas ante la fragilidad de la negociación entre EEUU e Irán + Seguir en









El retroceso de las acciones tecnológicas está arrastrando a los futuros de Wall Street, mientras los inversores esperan los datos de inflación de EEUU. Por su parte, el Brent subió por tercer día consecutivo, ante la creciente fragilidad del alto el fuego en Medio Oriente.

El petroleo recupera terreno luego de que EEUU pusiera en duda la tregua con Irán. Depositphotos

Los futuros de principales índices de Wall Street retroceden en la preapertura de este martes, luego de un arranque de semana al alza. Mientras, los precios del petróleo vuelven a acercarse a los u$s110, luego de que las esperanzas de un acuerdo de paz con Irán se desvanecieran después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, declarara que el alto el fuego con Irán estaba "en cuidados intensivos".

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Las declaraciones del jefe de Estado norteamericano fueron una respuesta al rechazo de Teherán a la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, y mantuviera una lista de exigencias que el presidente estadounidense calificó de "basura".

Entre ellas, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel, combate a los militantes de Hezbolá. Teherán también enfatizó su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, exigió compensación por los daños de guerra y el fin del bloqueo naval estadounidense, entre otras condiciones.

Como consecuencia, el petróleo de Brent, de referencia en gran parte del mundo — incluida Argentina — avanza 3,07% hasta los u$s107,3, anotando su tercerca jornada de subas al hilo, mientras que el WTI de EEUU sube 3,21% hasta los u$s101,24.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Wall Street estará atento al dato de inflación que se conocerá este martes. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,43% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,92%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,12% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son Zebra (+13%), JM Smucker Company (+5%) y AMTM (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PPG Industries (-4%), Intel Corporation (-4%) y Micron (-3%). A nivel macroeconómico, el dato de importancia será la publicación de la inflación minorista en EEUU correspondiente a abril: el mercado espera un incremento interanual del 3,7% y un avance mensual de 0,6%. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,91%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,99% y el CAC francés acompaña con -0,91%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,38%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,22%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,25%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 2,29% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,44%.