El dólar blue subió este jueves y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo anotó su cuarta rueda consecutiva al alza y ya acumula una suba de $55 en lo que va de junio.
El dólar blue aceleró suba y ya registra una escalada de $55 en el mes
El billete paralelo anotó su cuarta jornada consecutiva al alza y mantuvo a raya la brecha con el tipo de cambio oficial.
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Mercado: el dólar superó los $1.450, mientras que las acciones subieron y cedió el riesgo país
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El dólar oficial ya acumula un salto del 3% en junio: ¿por qué sube y qué anticipa el mercado?
El tipo de cambio informal se enfila a cerrar su sexta semana al hilo en terreno positivo, aunque todavía arrastra una pérdida de 2,9% (-$45) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se mantuvo prácticamente sin cambios a un 2,3%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 18 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 18 de junio
El dólar CCL opera a $1.507,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 18 de junio
El dólar MEP opera a $1.468,31 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de junio
El dólar cripto opera a $1.507,49, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.122,47, según Binance.
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