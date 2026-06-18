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18 de junio 2026 - 17:45

El dólar blue aceleró suba y ya registra una escalada de $55 en el mes

El billete paralelo anotó su cuarta jornada consecutiva al alza y mantuvo a raya la brecha con el tipo de cambio oficial.

El tipo de cambio paralelo acumula una caída del 2,9% en lo que va del año.

El tipo de cambio paralelo acumula una caída del 2,9% en lo que va del año.

Depositphotos

El dólar blue subió este jueves y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo anotó su cuarta rueda consecutiva al alza y ya acumula una suba de $55 en lo que va de junio.

El tipo de cambio informal se enfila a cerrar su sexta semana al hilo en terreno positivo, aunque todavía arrastra una pérdida de 2,9% (-$45) en lo que va del año. En tanto, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se mantuvo prácticamente sin cambios a un 2,3%.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 18 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de junio

El dólar cripto opera a $1.507,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.122,47, según Binance.

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