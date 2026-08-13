El oasis de La Pampa con espejos de agua perfecto para desconectarse el fin de semana largo + Agregar ámbito en









Este lugar tiene pocas actividades para el público, pero su imponente entorno natural invita a recorrerlo en una escapada rápida, que dejará satisfechos a quienes se aventuren a visitarlo.

La fauna de este lugar le aporta una belleza digna de ser destacada. Turismo La Pampa/Pablo Díaz

Hay muchas opciones para el turismo, desde destinos que demandan varios días para explorarlos hasta otros capaces de transformar una visita corta en una experiencia inolvidable. En ese grupo está este lugar ubicado en La Pampa, una opción perfecta para visitar durante un fin de semana largo.

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La Laguna de Utracán invita a sus visitantes a relajarse en un sitio que ofrece grandes beneficios para la salud, más allá de la calma que lo rodea. La fauna también juega un papel protagónico y aporta una belleza única a este espacio.

La laguna es la gran protagonista de este espacio pampeano. Municipio de General Acha Dónde se ubica Laguna de Utracán La Laguna de Utracán se ubica a 10 kilómetros al norte de la ciudad de General Acha, perteneciente al departamento de Utracán, en La Pampa. Desde la capital provincial, Santa Rosa, está aproximadamente a 90 kilómetros.

Forma parte de una reserva natural protegida por el municipio. El predio tiene una curiosidad que lo destaca: reúne tres ambientes pampeanos muy distintos, el bosque de caldén y chañar, los médanos del Valle Argentino y el salitral.

Qué se puede hacer en Laguna de Utracán La principal actividad está en la laguna. Su alta salinidad hace que cualquiera que se bañe pueda flotar sin esfuerzo. Además, su barro tiene propiedades terapéuticas, ideales para el cuidado de la piel y también para calmar los dolores en las articulaciones.

Se puede navegar en ella, pero con ciertas limitaciones. Para reducir posibles daños, solo está permitido circular sin motor, en kayak, canoa o practicando kitesurf. Sus playas de arena blanca son ideales para tomar sol y la tranquilidad de los alrededores termina de convertirla en un sitio perfecto para relajarse. También es posible observar o fotografiar una enorme variedad de fauna. Solo entre las aves hay más de 150 especies que circulan por la zona y una de las más destacadas es el flamenco rosado, que habita allí. El último tramo ideal para el turismo es el mirador elevado, desde donde se puede apreciar esta especie de oasis pampeano y los animales que residen en la zona desde una perspectiva diferente. Se accede por un sendero de baja dificultad, pensado también para quienes buscan realizar trekking. Cómo ir hasta Laguna de Utracán Desde Santa Rosa, la distancia de casi 90 kilómetros permite llegar en un viaje de poco más de una hora. Hay que tomar la Ruta Nacional 35 en dirección al sur hasta Ataliva Roca. Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 18 para luego empalmar con la Ruta Provincial 9, que conduce directamente al acceso. Para quienes no cuenten con auto, hay micros que salen desde la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa con una buena frecuencia. Se debe tomar el servicio con destino a General Acha y solicitar la bajada en el Paraje Utracán.

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