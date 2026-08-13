Vendió millones de discos y quebró dos veces: el insólito drama financiero de Toni Braxton

Una estrella del R&B llegó a lo más alto del mundo, pero los contratos desfavorables, problemas fiscales y falta de liquidez destruyeron su patrimonio.

Toni Braxton construyó una de las carreras más reconocidas del R&B en Estados Unidos gracias a una voz única y canciones que dominaron los rankings durante los años 90. Su trayectoria acumula más de 67 millones de copias vendidas en todo el mundo , varios premios Grammy y éxitos que le dieron una fortuna .

De todas formas, el gran volumen de ingresos generado por su música no le dejó tanto dinero disponible para la artista . Con contratos discográficos poco favorables, gastos por la magnitud de su carrera, problemas de salud y obligaciones fiscales, esta artista vivió una historia económica con grandes bancarrotas y deudas que contrastaron con su fama mundial.

Braxton empezó a cantar desde chica dentro de la iglesia junto a su familia. A finales de los años 80 formó The Braxtons con sus hermanas Traci, Towanda, Trina y Tamar, y el grupo firmó con Arista Records en 1989 . Su oportunidad como solista apareció cuando Antonio "LA" Reid y Kenneth "Babyface" Edmonds advirtieron su potencial. Después de participar en la banda sonora de "Boomerang", firmó con LaFace Records y publicó en 1993 su álbum debut, " Toni Braxton ".

A pesar del éxito de su carrera, sus contratos y maniobras le costaron mucho dinero.

El trabajo llegó al primer puesto del Billboard 200 y le permitió ganar tres premios Grammy . Canciones como "Another Sad Love Song" y "Breathe Again" la empezaron a convertir en una figura internacional. Su segundo álbum, "Secrets", apareció en 1996 y llevó su carrera todavía más lejos.

El disco superó los 15 millones de copias a nivel mundial y tuvo entre sus grandes canciones a "You're Makin' Me High" y " Un-Break My Heart ", que permaneció 11 semanas en la cima del Billboard Hot 100 y se sigue reproduciendo a día de hoy. A lo largo de su trayectoria también sumó ingresos con giras, televisión, Broadway y una residencia en Las Vegas. En 2000 lanzó "The Heat", mientras que años después protagonizó junto a su familia el reality " Braxton Family Values" .

La cantante empezó en una banda con sus hermanas, pero al poco tiempo inició una carrera solista que hizo historia. Gentileza - Ig: @tonibraxton

Dos quiebras por deudas de decenas de millones

El éxito de su carrera escondía un problema, ya que en 1998, Braxton solicitó la bancarrota bajo el Capítulo 7 pese a que sus primeros álbumes habían generado alrededor de u$s170 millones o más en ventas. La cantante explicó posteriormente que su contrato discográfico dejaba muy poco dinero en sus manos. Sus abogados aseguraron que recibía menos de u$s0,35 por cada álbum comercializado, mientras ella afirmó que el cheque de regalías correspondiente al éxito de su primer trabajo fue de tan solo u$s1.972.

Los costos de grabación, videoclips, viajes, promoción, vestuario y giras eran descontados de sus ingresos, además de que sus gastos personales eran muy altos durante los años de mayor fama. Braxton logró recuperarse y siguió trabajando, pero los problemas volvieron cuando en 2008 debió cancelar su residencia "Toni Braxton: Revealed" en Las Vegas por complicaciones de salud, lo que le dejó muchas deudas con la producción.

En 2010 volvió a declararse en bancarrota, cuando informó activos valuados entre u$s1 millón y u$s10 millones, frente a pasivos de entre u$s10 millones y u$s50 millones. Durante el proceso también perdió los derechos sobre 27 canciones que había coescrito y si bien podía recuperarlos por u$s20.000, otro comprador terminó ofreciendo u$s40.000.

Los inconvenientes fiscales siguieron y en junio de 2026 el IRS reclamó u$s598.624 correspondientes a obligaciones de 2022, 2023 y 2024. Un representante aseguró en agosto que esa deuda federal había sido saldada, pero California todavía registraba un saldo pendiente de u$s438.406,05.

Por los altos costos de su carrera, sus ganancias eran mínimas. Gentileza - Ig: @tonibraxton

El patrimonio de Toni Braxton

Actualmente, Toni Braxton cuenta con un patrimonio de u$s4 millones, lo que llama la atención frente al alcance comercial que tuvo su música durante más de treinta años. De todas formas, eso no significa que carezca de activos, ya que en 2018 pagó u$s5,3 millones por dos departamentos en Century City. Uno fue posteriormente vendido por u$s3 millones y el otro salió nuevamente al mercado recién en 2026 por u$s2,675 millones.

Si bien Braxton todavía recibe ingresos por toda su música, regalías, televisión y otros proyectos, la verdad es que su historial revela las dificultades recurrentes con las que conviven muchos artistas para mantener ganancias frente a impuestos, compromisos contractuales y gastos acumulados.