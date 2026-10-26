El dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal, en medio de la presión sobre monedas emergentes

El dólar blue subió $10 este lunes. Depositphotos

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo nominal en el comienzo de esta nueva semana. Sucedió en medio de una mayor presión para los mercados emergentes tras el resultado del balotaje en Brasil.

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El informal trepó $10 hasta los $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Aun así, la brecha con el oficial se redujo al 2,2%, ya que el mayorista avanzó en una mayor proporción.

"La reacción del mercado a la sorpresa electoral en Brasil fue muy marcada, aunque al avanzar la jornada se está moderando: el EWZ opera en u$s33,8 (-20,7%), la tasa a 10 años en reales se encuentra en 15,2% —casi 300pbs por encima del cierre del viernes—, y el real opera en 5,41 (+8,8%). La fuerte reacción en los precios de los activos parece obedecer a un repricing de Bolsonaro más que necesariamente a un movimiento 'anti-Lula'. O sea, los precios de los activos venían incorporando mayores chances de un cambio de régimen desde mediados de agosto y se aceleraron después de los resultados de la primera vuelta, con lo que los movimientos de hoy están reflejando eso", explicaron desde Balanz.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 26 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.541 para la venta.