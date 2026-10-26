CUSAM: la educación cruza los muros y abre nuevas oportunidades + Agregar ámbito en









El Centro Universitario San Martín realizará una nueva Feria del Libro en la Unidad 48, con propuestas culturales y educativas que ponen en valor la lectura, la universidad pública y la inclusión social.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del CUSAM con la educación pública.

El próximo viernes 30 de octubre, de 9 a 17 horas, se realizará la segunda Feria del Libro en el Centro Universitario San Martín (CUSAM), dependiente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ubicado en la Unidad Penitenciaria N.º 48 del Complejo Penitenciario San Martín, en José León Suárez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El CUSAM es un espacio universitario donde hombres y mujeres privados de la libertad, junto con trabajadores y trabajadoras del Servicio Penitenciario Bonaerense, acceden a propuestas educativas y comparten experiencias de formación. Su oferta incluye las licenciaturas en Sociología y Trabajo Social, diplomaturas, programas de alfabetización y talleres artísticos y de oficios.

Según el Informe de Gestión 2025 de la UNSAM, 808 personas privadas de la libertad y 8 agentes penitenciarios participaron en carreras de grado y talleres del CUSAM. Estas cifras reflejan el alcance de una experiencia que demuestra que el derecho a la educación también debe garantizarse en contextos de encierro.

La Feria del Libro propone un encuentro entre la universidad, la cultura y la comunidad, con charlas, presentaciones de libros, talleres y stands de editoriales. Será una oportunidad para compartir conocimientos, acercar nuevas voces y visibilizar el trabajo que estudiantes, docentes y trabajadores realizan cotidianamente.

La educación es también una herramienta fundamental para la reinserción social. Estudiar permite adquirir conocimientos, desarrollar capacidades y construir proyectos de vida que puedan continuar más allá del encierro. Para que esos proyectos se hagan realidad, es necesario generar oportunidades concretas de formación, trabajo e inclusión.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del CUSAM con la educación pública, la cultura y los derechos humanos. La edición anterior de la Feria fue declarada de interés académico e institucional por la Universidad Nacional de San Martín, mediante la Resolución del Consejo Superior N.º 290/25. Porque detrás de cada estudiante hay una historia, un esfuerzo y un proyecto de futuro. La educación no es un privilegio: es un derecho y una oportunidad para construir una sociedad más justa e inclusiva.