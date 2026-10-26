Se implementa el Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 en los Parques Nacionales + Agregar ámbito en









Las áreas protegidas trabajan en planificación, identificación de riesgos, priorización de acciones, comunicación clara y coordinación con otras instituciones, en línea con la estrategia nacional impulsada por AFE frente al fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS).

Parques Nacionales implementa el Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 en 18 áreas protegidas ante el fenómeno El Niño.

En el marco de la activación del Plan de Coordinación Federal ENOS por parte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Administración de Parques Nacionales (APN) implementa el Plan de Trabajo ENOS 2026-2027 en 18 áreas protegidas de las regiones NEA, NOA y Centro del país.

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Ante la presencia del fenómeno El Niño, la AFE -dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional- articula por medio de este Plan el trabajo con las provincias, organismos nacionales y equipos de respuesta para anticipar escenarios de riesgo, monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y coordinar recursos y capacidades ante posibles emergencias.

En este sentido, Parques Nacionales desarrolló un plan de acción en las áreas protegidas bajo influencia de este fenómeno que implica desde la elaboración de mapas y documentación hasta procesos activos de planificación, identificación de riesgos, priorización de acciones, comunicación clara y coordinación con otras instituciones.

Desde la preparación anticipada y planificación por escenarios se propone incorporar escenarios ENOS en la planificación operativa de cada área, definiendo períodos críticos y criterios de activación; la identificación de zonas críticas plantea priorizar áreas protegidas con mayor exposición a inundaciones, anegamientos e impacto hidrometeorológico; el fortalecimiento del sistema de información apunta a integrar información meteorológica, hidrológica y satelital para la toma de decisiones; la coordinación interjurisdiccional pretende fortalecer la articulación con COE provinciales y municipales, estableciendo puntos focales de enlace; la gestión de capacidades se orienta a consolidar un inventario actualizado de recursos, capacidades y limitaciones operativas; la previsión logística y sanitaria permite planificar el abastecimiento, evacuación y asistencia en zonas potencialmente aisladas; mientras que la consolidación del Sistema de Comando de Incidentes apunta a reforzar la estructura organizativa por funciones (Comando, Operaciones, Planificación y Logística).

Las áreas protegidas implicadas en este plan de acción son: Iguazú, Campo San Juan y San Antonio (Misiones), Iberá y Mburucuyá (Corrientes), El Impenetrable, Chaco, Laguna El Palmar y Colonia Benítez (Chaco), Río Pilcomayo y Reserva Natural Formosa (Formosa), El Palmar y Pre-Delta (Entre Ríos), Islas de Santa Fe (Santa Fe), Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), Baritú y El Nogalar de Los Toldos (Salta), Calilegua (Jujuy).

De esta manera, el objetivo tanto en las áreas protegidas como en otros puntos y jurisdicciones clave es apuntar a estar preparados y actuar de manera coordinada ante lluvias intensas, inundaciones y otros eventos que puedan producirse durante la incidencia del fenómeno.

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