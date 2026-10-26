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26 de octubre 2026 - 18:14

Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y habló de "otra elección amañada"

El mandatario estadounidense calificó el proceso electoral de “corrupto” y puso el foco en la extensión del horario de votación.

Donald Trump criticó las elecciones presidenciales en Brasil y habló de fraude.

Donald Trump criticó las elecciones presidenciales en Brasil y habló de fraude.

No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... pareció algo muy corrupto, algo terrible”, sostuvo Trump ante periodistas mientras salía de Washington rumbo a un acto de campaña por las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. El presidente insistió en que el proceso electoral dejó una impresión negativa, aunque no aportó evidencias que respaldaran sus acusaciones.

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El mandatario estadounidense también cuestionó la forma en que se desarrolló el escrutinio y apuntó contra la decisión de extender el horario de votación. Si bien aseguró que no había respaldado a ninguno de los candidatos, sus declaraciones se produjeron después de la derrota de Flávio Bolsonaro, aliado político de Trump e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, frente al líder del Partido de los Trabajadores.

Donald Trump cuestionó la extensión del horario de votación

Uno de los principales puntos de las críticas del republicano fue la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Cristiano Zanin, de extender el horario de votación hasta las 19. La medida respondió a dificultades en el transporte público que complicaron el traslado de electores en distintas ciudades del país, entre ellas San Pablo y Bahía.

La prórroga que se dio fue muy extraña”, afirmó Trump al referirse a la decisión judicial. La extensión del horario se convirtió en uno de los argumentos utilizados por el sector de Bolsonaro para cuestionar el desarrollo de la elección, aunque la medida buscó garantizar que los ciudadanos afectados por los problemas de transporte pudieran ejercer su derecho al voto.

La resolución también generó controversia durante el recuento de sufragios, debido a que algunas urnas ya habían sido cerradas. Las autoridades electorales debieron aclarar que los dispositivos que habían finalizado la votación no podían reabrirse ni recibir nuevos votos, mientras que la prórroga alcanzaba a las mesas que continuaban habilitadas.

Pese a sus cuestionamientos, Trump aseguró que mantiene una buena relación con el presidente brasileño. “Me gusta Lula. Me llevo muy bien con él”, afirmó, antes de volver a poner en duda la transparencia del proceso. De esa manera, el mandatario estadounidense diferenció su vínculo personal con el líder del PT de sus críticas al desarrollo de los comicios.

Las declaraciones de Trump se sumaron a los cuestionamientos de Flávio Bolsonaro, quien rechazó reconocer la derrota y anticipó que buscaría impugnar el resultado electoral. La controversia abrió un nuevo capítulo de tensión política en Brasil, luego de una campaña marcada por la polarización entre el oficialismo y la oposición de derecha.

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