Marco Rubio en la consola: el video del secretario de Estado haciendo de DJ que divide a EEUU

El jefe de la diplomacia estadounidense fue captado pasando música en un casamiento y generó un fuerte debate sobre los límites entre lo público y lo privado en la política.

Las imágenes se viralizaron horas antes de su visita al papa León XIV, en medio de tensiones entre Washington y el Vaticano por la guerra en Irán.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, revolucionó las redes sociales norteamericanas durante el fin de semana, luego de haber sido grabado haciendo las veces de DJ, en medio de una fiesta de casamiento. El funcionario, fuera de su habitual rol, aparece en tres vídeos distintos que generaron el debate en el entorno digital, sobre si " es refrescante ver a un político divertirse como una persona normal" o se trata de una falta de respeto a la ciudadanía.

Según algunas personas que estuvieron presentes en el evento, el jefe de la diplomacia trumpista no pudo resistir la tentación de tocar algunos temas durante la celebración familiar, dejando de lado por unas horas la sobriedad que lo caracteriza.

Además de las opiniones divididas y el poco ingenioso apodo "DJ Rubio", la circulación de las imágenes se da horas antes de que el Secretario de Estado visite al papa León XIV , luego de los cruces del Sumo Pontífice con el presidente de EEUU, Donald Trump, respecto a la guerra en Irán.

Marco Rubio minimiza la filtración sobre un posible apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas: "Fue tan solo un mail"

El jueves previo a la viralización de los videos, Rubio, minimizó una filtración del Pentágono, que evaluaba la posibilidad de que Washington retire su apoyo a Reino Unido, en la disputa por las Islas Malvinas. “Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, dijo el Secretario de Estado en una entrevista.

En el "simple email" se observaban distintas sanciones que Washington barajaba aplicar a sus aliados europeos, que no cooperaron como EEUU esperaba, en la guerra con Irán. Entre estas opciones, se incluyó retractar el apoyo al Reino Unido en Malvinas y apoyar a la Argentina. A pesar de que el correo electrónico habría sido presuntamente redactado por un funcionario de bajo rango, también incluía como un "castigo" para España, expulsarlo de la OTAN.

En su habitual rol de mediador de la Casa Blanca, el cubano-estadounidense aclaró que la postura de EEUU en Malvinas “sigue siendo de neutralidad”, como desde hace décadas. “Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó.

The Telegraph, medio que entrevistó a Rubio, también señala que la reunión que el presidente Javier Milei iba a tener con el premier británico Keir Starmer en abril, se terminó cancelando, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos.