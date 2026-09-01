El dólar blue cedió $10 y la brecha con el oficial quedó en mínimos de casi un mes + Agregar ámbito en









El paralelo terminó en $1.545 para la venta y volvió a alejarse de sus máximos recientes. En tanto, el mayorista avanzó hasta $1.513 y redujo la distancia entre ambas cotizaciones al 2,1%.

El blue cerró en $1.545 y la brecha cambiaria se redujo al 2,12%.

El dólar blue cerró este martes 1 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una caída de $10 o 0,6%, la mayor corrección de las últimas dos semanas. De esta manera, el paralelo retrocedió hasta niveles que no se observaban desde hacía 10 ruedas. En sentido contrario, el dólar mayorista avanzó $4,50 o 0,3% y terminó en $1.513, con lo que la brecha entre ambas cotizaciones cayó a 2,1%, el nivel más bajo en casi un mes, profundizando la convergencia entre el mercado informal y el oficial.

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El movimiento se dio en el comienzo de un mes en el que el mercado espera una mayor flexibilidad cambiaria, luego de que agosto cerrara con una suba de 1,6% para el mayorista y con una distensión de las tasas en pesos. A esto se suma una menor demanda estacional de moneda local y una dolarización que podría comenzar a ganar peso de cara al escenario electoral, aunque por ahora sin señales de un salto abrupto.

Durante la rueda se negociaron u$s670,5 millones en el segmento de contado y u$s1.500 millones en futuros, mientras que el sector agroexportador había ingresado el lunes u$s73,8 millones y acumuló u$s2.750,7 millones en agosto y u$s19.047,8 millones en lo que va del año. En este contexto, el foco del mercado vuelve a estar puesto en cuánto margen permitirá el Gobierno para el deslizamiento del tipo de cambio y hasta dónde sostendrá su estrategia de intervención en futuros e instrumentos dólar linked.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 1 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 1 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.593,95 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 1 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.530,9 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 1 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 1 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,28, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 1 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.438, según Binance.