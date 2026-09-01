El dólar mayorista comienza septiembre arriba de $1.500 y el mercado evalúa cómo continúa la tendencia

Tras avanzar 1,6% en agosto, el mercado espera un nuevo deslizamiento del tipo de cambio. La menor demanda de pesos, la dolarización preelectoral y la estrategia oficial de intervención aparecen entre las claves del mes.

El dólar inicia septiembre nuevamente en el centro de la escena financiera , luego de cerrar agosto con su quinto avance mensual consecutivo y consolidarse por encima de los $1.500. La expectativa de la city es que durante el noveno mes del año continúe el deslizamiento del tipo de cambio, aunque por el momento los analistas no anticipan un salto abrupto.

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El mayorista terminó agosto en $1.508,50 , luego de avanzar $23,50, equivalente a un 1,6% mensual. En el año, sin embargo, la suba del dólar continúa muy por debajo de la inflación acumulada.

La dinámica de agosto dejó además un cambio relevante en la estrategia oficial. Después de varias semanas en las que el Gobierno buscó contener al mayorista alrededor de los $1.500, el tipo de cambio comenzó a moverse con mayor flexibilidad , en paralelo con una distensión de las tasas de interés. La administración del mercado, de todos modos, continuó a través de intervenciones en futuros e instrumentos dólar linked.

Ahora, la pregunta que empieza a dominar las mesas de dinero es hasta dónde puede avanzar el dólar en septiembre y cuánto margen está dispuesto a otorgarle el Gobierno.

Septiembre suele presentar algunas condiciones menos favorables para el peso. La demanda de moneda local tiende a debilitarse , mientras que durante los primeros días del mes aumenta la compra de dólares para atesoramiento y aparecen pagos de tarjetas vinculados a consumos en el exterior.

A ese componente estacional se suma este año un factor adicional: el mercado comienza a incorporar con mayor intensidad el escenario electoral de 2027, lo que podría acelerar gradualmente la dolarización de las carteras.

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, consideró que la menor demanda de pesos puede tener como contrapartida una reducción de la oferta de divisas. Sin embargo, no observa por ahora señales que permitan anticipar un salto fuerte del dólar y entiende que el Gobierno conserva herramientas para moderar eventuales episodios de volatilidad.

Gustavo Ber también puso el foco sobre el escenario político. Según el economista, la demanda privada podría mantenerse relativamente estable siempre que no aparezcan señales negativas en ese frente, aunque advirtió que la aceleración de los tiempos electorales comienza a sumar incertidumbre.

Federico Glustein, en tanto, espera que empiece a profundizarse la dolarización de carteras antes del año electoral. La mayor liquidez en pesos puede contribuir a bajar las tasas, pero al mismo tiempo reducir el atractivo del carry trade e incrementar la demanda de instrumentos vinculados al dólar.

El dólar mayorista comienza septiembre arriba de $1.500 y el mercado evalúa cómo continúa la tendencia Depositphotos

¿Hasta dónde puede subir el dólar?

Las proyecciones de los analistas muestran diferencias, aunque coinciden en que no aparece por ahora un escenario de salto cambiario desordenado.

Reschini considera que, si el Gobierno logra evitar una mayor apreciación del peso y no aparecen sorpresas externas, el dólar no debería superar los $1.550 durante septiembre. Entre las variables externas a seguir mencionó especialmente la evolución de Brasil, principal socio comercial de la Argentina.

Glustein proyecta un dólar mayorista de entre $1.540 y $1.570 en promedio durante el mes, mientras que el operador Gustavo Quintana plantea un rango algo más bajo, de entre $1.490 y $1.520.

Los futuros también incorporan una depreciación moderada. Al cierre de agosto, el mercado ubicaba al mayorista en $1.536,50 para fines de septiembre y en $1.621 para diciembre.

Las estimaciones coinciden en un punto: la capacidad de intervención oficial seguirá siendo determinante. Durante agosto, la participación en futuros y bonos dólar linked permitió limitar el movimiento del spot, aun cuando el Gobierno flexibilizó la defensa de los $1.500.