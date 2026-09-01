Javier Milei declaró bienes por más de $295 millones: cuánto creció su patrimonio en 2025

El Presidente incrementó su patrimonio en $89 millones durante 2025. Karina Milei tuvo una suba del 210% y declaró bienes por $35,3 millones.

Javier Milei declaró un patrimonio de $295,2 millones al cierre de 2025, un 43% más que al comienzo del año.

El presidente Javier Milei declaró un patrimonio de $295.182.652,87 al cierre de 2025 , según la presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción. La cifra representa un incremento del 43% respecto del comienzo del año , cuando sus bienes, depósitos y dinero estaban valuados en $206.046.375,48.

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La declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 muestra que el mandatario sumó $89,1 millones a su patrimonio durante el período. El crecimiento no estuvo vinculado con la compra o venta de activos, sino principalmente con la revaluación de los bienes que ya poseía .

Entre las propiedades declaradas, su vivienda de 100 metros cuadrados ubicada en la Ciudad de Buenos Aires pasó de una valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13 . En cambio, los dos vehículos registrados a su nombre conservaron los mismos valores: una Mercedes Benz Sprinter por $20.173.600 y un Peugeot RCZ Coupé por $16.254.200.

También aumentó en pesos el valor de sus tenencias nominadas en dólares . Milei declaró unos US$65.562 en una caja de ahorro y otros u$s20.000 en efectivo. Esos montos fueron valuados a $1029 por dólar al inicio de 2025 y a $1446 al finalizar el año, lo que elevó su equivalente en moneda nacional.

El Presidente informó además ingresos netos por $81.806.723,92 durante el año. De ese total, $48.792.217,80 correspondieron a renta del trabajo personal y $45.083.979,43 a renta de empresas y auxiliares de comercio, antes de las deducciones. Sus gastos personales alcanzaron los $66.262.044,60.

A diferencia de la situación patrimonial registrada al comienzo del período, Milei incorporó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, obligación que no figuraba en su declaración anterior.

Karina Milei triplicó sus bienes declarados

La evolución patrimonial de Karina Milei fue mucho mayor en términos porcentuales. La secretaria general de la Presidencia declaró bienes, depósitos y dinero por $35.312.784,57 al cierre de 2025, frente a los $11.401.021,93 registrados al comienzo del año.

El incremento fue del 210%, aunque partió de una base patrimonial considerablemente menor a la de su hermano. El principal factor detrás de la suba fue la revaluación de su departamento con cochera en Vicente López, de 150 metros cuadrados, que figura como su casa habitación desde 2011.

Karina Milei declaró bienes por $35,3 millones y registró un crecimiento patrimonial del 210%. Presidencia

El inmueble pasó de estar valuado en $3.992.825,14 a $28.162.492,74, una diferencia de $24,17 millones. Ese cambio explica la totalidad del crecimiento patrimonial, ya que el resto de sus bienes, entre depósitos, efectivo y créditos impositivos, registró variaciones menores o incluso disminuciones.

Karina declaró ingresos netos por $33.124.206,02, todos provenientes de renta del trabajo personal, mientras que sus gastos personales fueron de $33.688.374,25.

Sus obligaciones financieras también aumentaron. La deuda con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la correspondiente al Banco Santander subió de $782.741 a $909.097. En total, sus deudas pasaron de $841.961 a $969.471.

Además, la funcionaria incorporó una cuenta de pago o billetera virtual por $3.852.216, que no aparecía en la declaración jurada del año anterior.

También presentó su declaración Luis Caputo

Las declaraciones de los hermanos Milei fueron presentadas el 27 de agosto ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y corresponden al ejercicio 2025. En los últimos días también se conoció la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo.

El patrimonio de Caputo pasó de $11.851 millones a $19.209 millones, lo que representa una suba del 62% en pesos. De los $12.730 millones que declaró en depósitos bancarios, el 97% está radicado en el exterior, equivalente a unos $12.422 millones.

La mayor parte de esos fondos se concentra en una única cuenta en Estados Unidos, con $11.739 millones declarados. Durante 2025, además, el ministro de Economía informó gastos personales por $237 millones.