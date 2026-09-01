Tras los dichos de Donald Trump, un funcionario británico ratificó la postura del Reino Unido sobre Malvinas

El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que no recibió ninguna sugerencia de Washington y ratificó la postura de Reino Unido sobre el archipiélago.

Archivo. La tensión entre Washington y Londres se expresa, una vez más, en amenazas en torno a la cuestión Malvinas.

El gobierno de Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar el respaldo de Estados Unidos a la postura británica sobre la soberanía del archipiélago , cuya soberanía reclama la Argentina. El ministro de Hacienda británico, John Healey , afirmó que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios estadounidenses después de las declaraciones del presidente norteamericano y aseguró que Londres mantiene su posición sobre las islas.

"Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen", remarcó Healey en declaraciones a The Times.

Healey fue el primer funcionario británico en pronunciarse sobre la cuestión de las Malvinas después de las declaraciones de Trump. La cuestión vuelve así a quedar en el centro de la relación entre Washington y Londres , luego de que el mandatario estadounidense planteara públicamente que la postura estadounidense sobre las Malvinas puede ser revisada, en medio del tira y afloje de la OTAN con EEUU.

El debate se reabrió este lunes la posibilidad de que Washington vuelva a analizar su posición frente a la disputa por la soberanía de las I slas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Consultado sobre si su gobierno está reconsiderando su postura, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas” .

Healey fue el primer funcionario británico en pronunciarse sobre la cuestión de las Malvinas después de las declaraciones de Trump.

La respuesta de Trump no implicó un anuncio de cambio en la política estadounidense, pero dejó abierta la posibilidad de que la administración vuelva a evaluar su posición frente al conflicto. Luego, el presidente estadounidense hizo referencia a la situación interna del Reino Unido y señaló: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán” .

Las declaraciones se producen después de que trascendieran versiones sobre una eventual presión de Washington sobre el gobierno británico para que incremente su gasto en Defensa. Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono habrían evaluado modificar la postura estadounidense sobre las Malvinas como una herramienta para impulsar a los países aliados de la OTAN a elevar sus inversiones militares.

El reclamo de Argentina volvió a tomar centralidad luego de la semifinal contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Cuál es la postura actual de EEUU sobre las Malvinas

Actualmente, Washington mantiene una posición de neutralidad frente a los reclamos de soberanía de Argentina y el Reino Unido. El Departamento de Estado reconoce la existencia de reclamos contrapuestos y la administración de facto británica sobre las islas, pero sostiene que Estados Unidos no toma partido por ninguna de las dos posiciones.

Por eso, una eventual modificación de esa postura tendría impacto en el escenario diplomático argentino y también podría repercutir en la relación entre Washington y Londres, dos aliados históricos.

El antecedente más reciente se remonta a abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono en el que se contemplaban distintas alternativas para presionar a los países miembros de la OTAN para que incrementaran su gasto militar. Entre ellas figuraba la posibilidad de suspender el respaldo estadounidense al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

En aquel momento, Rubio buscó restarle importancia al documento y lo calificó como “tan solo un correo electrónico” que incluía distintas ideas. El Departamento de Estado también ratificó entonces la posición de neutralidad de Washington frente al reclamo argentino y británico.