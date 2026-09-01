PUAM de ANSES en septiembre 2026: los primeros en cobrar y los nuevos montos + Agregar ámbito en









El haber equivale al 80% de la mínima y en septiembre incorpora el aumento por movilidad más el bono extraordinario.

La PUAM tendrá un aumento del 2,11% en septiembre y sus beneficiarios recibirán además un refuerzo de hasta $70.000.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de la ANSES tendrá un aumento del 2,11% en septiembre, de acuerdo con la actualización previsional vinculada a la inflación de julio. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes reciben esta prestación. El refuerzo quedó establecido mediante el Decreto 824/2026, publicado en el Boletín Oficial el 31 de agosto.

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La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. A diferencia de una jubilación contributiva, no exige años de aportes, pero sí establece requisitos de residencia, situación previsional y evaluación socioeconómica.

ANSES Quiénes pueden cobrar la PUAM de ANSES La PUAM está dirigida a personas de 65 años o más que no reciben una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo. Para solicitarla se debe cumplir con los requisitos de residencia que establece ANSES. Los argentinos nativos deben acreditar residencia en el país. En el caso de argentinos naturalizados, se exige una residencia de al menos 10 años anteriores a la solicitud. Para extranjeros, el requisito es de 20 años de residencia continua.

La persona no puede estar cobrando una prestación previsional incompatible ni la Prestación por Desempleo. Tampoco puede encontrarse trabajando en relación de dependencia, como autónomo o como monotributista, aunque existe una excepción para determinados contribuyentes incluidos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

La prestación es compatible con planes sociales y brinda cobertura médica a través de PAMI. También permite acceder a asignaciones familiares en los casos que correspondan. El trámite puede iniciarse mediante los canales digitales de ANSES y requiere tener actualizados los datos personales y familiares. En septiembre, además, quienes ya son titulares de la PUAM quedan incluidos en el bono previsional dispuesto por el Gobierno.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre 2026 Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un calendario separado del de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En septiembre, los pagos empiezan el martes 8 y se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI. El cronograma establecido por ANSES es el siguiente: DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre El detalle de la liquidación puede consultarse desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Aunque la PUAM no es técnicamente una PNC, comparte con estas prestaciones el carácter no contributivo y está incluida en el mismo esquema de refuerzo extraordinario. Sus fechas de pago deben consultarse dentro del cronograma correspondiente a la prestación previsional. De cuánto será el aumento de las PNC en septiembre El aumento de septiembre va a ser del 2,11% para las prestaciones alcanzadas por la movilidad previsional. El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio difundida por el INDEC. En el caso de la PUAM, el haber representa el 80% de la jubilación mínima. PUAM: haber base: $342.872,98 bono de refuerzo: $70.000 total a cobrar: $412.872,98

PNC por Invalidez y Vejez (equivalente al 70% de la mínima): haber con aumento: $300.043,24 bono extraordinario: $70.000 total a cobrar: $370.043,24

(equivalente al 70% de la mínima): PNC para Madres de 7 hijos o más (equiparada al haber mínimo): haber con aumento: $428.633,20 bono extraordinario: $70.000 total a cobrar: $498.633,20

(equiparada al haber mínimo): ANSES Descuentos y beneficios de ANSES para beneficiarios en septiembre Además del haber y el bono, los jubilados y pensionados pueden acceder al programa Beneficios Capital Humano - ANSES, que reúne descuentos y reintegros en supermercados y otros comercios. El programa alcanza a miles de establecimientos y contempla promociones que varían según la cadena, el medio de pago y la entidad bancaria donde se cobra el haber. Entre las promociones encontramos descuentos del 10% en supermercados como Disco, Jumbo y Vea, además de un 20% en productos de perfumería y limpieza. También pueden sumarse beneficios bancarios. Por ejemplo, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación tienen un reintegro adicional del 5% en determinados supermercados mediante los medios de pago habilitados, con topes semanales y mensuales. Banco Provincia, Galicia y Supervielle también cuentan con promociones para clientes que reciben ahí sus prestaciones.