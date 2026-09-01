Luis Caputo se reúne con Scott Bessent en el G20 y busca sumar respaldo de EEUU + Agregar ámbito en









El ministro de Economía mantendrá este martes un encuentro bilateral con el secretario del Tesoro estadounidense. La reunión se produce en medio de la crisis en Medio Oriente y busca ratificar el vínculo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

Luis Caputo se vuelve a reunir con Bessent en el marco del G20. X

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este martes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas del G20. El encuentro tendrá como eje la relación económica y política entre ambos gobiernos y servirá para analizar el escenario internacional.

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La reunión se realizará en las oficinas de Bessent en el hotel The Omni Grove Park Inn. Caputo estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y por el presidente y el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

El encuentro llega en un momento de fuerte sintonía entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Una señal de esa cercanía se produjo durante la cena oficial del foro, cuando Bessent ubicó a Caputo en su mesa junto con representantes de Italia, Francia, Japón y Polonia.

El encuentro llega en un momento de fuerte sintonía entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. El vínculo entre Argentina y el Tesoro de EEUU Bessent se convirtió en uno de los principales interlocutores de la Argentina dentro de la administración republicana y tuvo un rol relevante en el respaldo estadounidense al programa económico de Milei y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reunión bilateral permitirá ahora repasar el estado de esa relación y analizar los próximos pasos de la política económica estadounidense en un contexto internacional atravesado por la crisis en Medio Oriente y sus consecuencias sobre los mercados, la energía y la inflación.

La agenda política estadounidense también aparece entre los factores que sigue de cerca el Gobierno argentino. Las elecciones de medio término de noviembre podrían modificar el equilibrio de fuerzas en Washington y, eventualmente, condicionar el margen de acción de la administración Trump durante la segunda mitad de su mandato. Gran encuentro con @KGeorgieva en el marco de las reuniones del G20.

Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. pic.twitter.com/dDrU8zioJQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 31, 2026 Caputo defendió el programa económico ante el G20 En las sesiones generales de la cumbre, Caputo volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la inversión privada y una menor intervención estatal deben ocupar un papel central en el crecimiento de la economía. Las declaraciones se produjeron en momentos en que el Gobierno busca consolidar la estabilización macroeconómica y avanzar hacia una mayor participación del financiamiento privado. En ese contexto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, volvió a respaldar el rumbo argentino y destacó la “impresionante recuperación económica” del país, que atribuyó a la aplicación de “buenas políticas”. Tras finalizar el encuentro con Bessent y completar su agenda en el G20, Caputo regresará a Buenos Aires.