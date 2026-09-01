Reservas: déficit de servicios fue de u$s900 millones durante julio

El desbalance cambiario del intercambio de servicios con el exterior viene mejorando gradualmente, mes a mes. De mantenerse la tendencia, en 2026 se ubicará dentro de los altos niveles del año pasado, pero no los superaría.

Un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera.

La cuenta Servicios del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró un déficit de u$s900 millones en julio , lo que implica una merma del 3% interanual. De esta manera, en el acumulado de los primeros siete meses del año, el sector servicios registra un déficit de u$s5.100 millones ; esto representa una mejora del 22% con relación al mismo período del año pasado. Si se mantiene la tendencia para el resto del año, el déficit de 2026 rondará los registros del año pasado, que fue el segundo más alto de la serie estadística, pero sin superarlo, por ahora.

Según el BCRA, la mejora —en el mes del Mundial 2026— está vinculada con un aumento en los cobros de exportaciones de servicios del 24% interanual, mientras que los pagos de importaciones de servicios aumentaron en torno al 11% interanual.

Otra estimación oficial que juega en el saldo de las cuentas cambiarias es la de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios, que arrojó egresos netos por u$s710 millones , explicados por egresos brutos de unos u$s1.048 millones e ingresos brutos por u$s338 millones. En tal sentido, la información oficial explica que los egresos brutos surgen a partir de los gastos con tarjetas por viajes, estimados en u$s809 millones (valor que excluye servicios digitales por u$s206 millones y los pagos con tarjeta por servicios postales por el despacho de bienes por unos u$s108 millones).

A su vez, se registraron u$s109 millones de giros al exterior de operadores turísticos y u$s130 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros. De la misma manera, se estimaron los ingresos brutos, que se explican a partir de cobros de tarjetas por viajes por u$s260 millones (excluyendo servicios digitales y unos u$s5 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos y billetes de no residentes por u$s35 millones y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por u$s43 millones.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera , mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, estima el BCRA.

El resto de la cuenta Servicios fue explicado por los egresos netos por Otros servicios (u$s387 millones), Fletes y seguros (u$s169 millones) y servicios postales por el despacho de bienes (u$s103 millones), que fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales, profesionales y técnicos por u$s469 millones.

Intereses y dividendos profundizaron la salida de dólares

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s2.772 millones en el mes, explicada por egresos netos de intereses (u$s2.309 millones, de los cuales u$s1.883 millones fueron realizados por el Gobierno y el BCRA) y de utilidades, dividendos y otras rentas (u$s463 millones).

Vale destacar que los egresos por utilidades y dividendos de julio fueron de u$s451 millones, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios. Del total de los egresos brutos por este concepto, resaltan los sectores de Energía (u$s149 millones), Entidades Financieras (u$s119 millones) e Industria Química, Caucho y Plástico (u$s91 millones). Por último, las operaciones por ingreso secundario representaron un superávit de u$s8 millones.

Cabe recordar que, mediante la Comunicación A-8226 de abril de 2025, el BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1 de enero de 2025; a su vez, las personas jurídicas y humanas que hubieran suscripto BOPREAL desde la serie 3 en adelante pueden utilizar los dólares a los que acceden mediante el cobro de ese bono para pagos en concepto de utilidades y dividendos.





Por otro lado, con relación a las estimaciones sobre las compras de dólares para gastos en el exterior y para turismo, desde hace un año el BCRA discrimina los consumos por viajes al exterior y las compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior y, por otro lado, los consumos de servicios digitales a proveedores del exterior. Por eso, los consumos de servicios digitales se agrupan bajo la cuenta Otros servicios. Entonces, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior. En la misma línea, la cuenta Viajes y Pasajes excluye la estimación de pagos y cobros de compras de bienes despachados mediante servicios postales.

El balance de lo que va del año da cuenta de que el déficit por Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas y viajes, que asciende a u$s4.186 millones, y el correspondiente a Cargos por el uso de la propiedad intelectual, por u$s625 millones, y a Fletes, por u$s663 millones, junto con el de Servicios de transporte de pasajeros, de u$s518 millones, explican la performance de la cuenta Servicios. Del otro lado, solo juegan a favor Servicios empresariales, profesionales y técnicos, con un superávit de u$s2.578 millones, y, en menor medida, Servicios relacionados con el comercio, por u$s308 millones, y Servicios de información e informática, por u$s113 millones.

Otros rubros que acumulan déficit en el año son Otros, con u$s1.296 millones; Servicios de Gobierno, con u$s239 millones; Servicios de Seguros y Servicios Financieros, con más de u$s155 millones en promedio cada uno; y Servicios de Arrendamiento Operativo, con más de u$s240 millones.

Por último, el pago neto de Utilidades y Dividendos y el de Intereses acumulan un déficit en lo que va de 2026 de u$s3.241 millones y de u$s2.464 millones, respectivamente.