Javier Milei celebró los dichos de Donald Trump sobre las Islas Malvinas: "Pasó algo muy fuerte"

El Presidente se hizo eco de las declaraciones hechas por el mandatario norteamericano. Del lado del Reino Unido aseguraron que no recibieron "ninguna sugerencia" desde Washington sobre el conflicto.

El presidente Javier Milei habló de los dichos de Donald Trump, que el pasado lunes aseguró que estaba dispuesto a "revistar la postura" histórica que tiene Estados Unidos sobre el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” , destacó el líder libertario.

El revuelo se originó luego de que Trump sea consultado sobre la postura de su país sobre el conflicto. Actualmente, EEUU mantiene una posición de neutralidad y reconoce que existen dos reclamos contrapuestos y una administración de facto británica sobre el archipiélago. “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, respondió el líder de la Casa Blanca.

En declaraciones al periodista Luis Gasulla en radio El Observador, Milei adelantó que hablarán de los dichos de Trump y los movimientos en el tablero geopolítico durante la reunión de Gabinete convocada para este martes por la mañana.

Frente a periodistas en el Salón Oval, Trump se refirió a la situación de su aliado histórico: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán” . La declaración dejó abierta la posibilidad de que la administración estadounidense vuelva a evaluar su posición frente al histórico conflicto, aunque el mandatario no confirmó ningún cambio concreto en la política de Washington.

Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono habrían analizado incluso la posibilidad de modificar la postura estadounidense sobre las Malvinas como una herramienta para incentivar a los países aliados de la OTAN a elevar su gasto militar.

Actualmente, EEUU sostiene una posición de neutralidad respecto del reclamo de soberanía argentino y británico. El Departamento de Estado reconoció la existencia de reclamos contrapuestos y la administración de facto británica sobre las islas, pero señaló que Washington no adopta una postura a favor de ninguna de las dos partes.

Una eventual modificación de esa posición tendría una fuerte relevancia diplomática para Argentina y, al mismo tiempo, podría generar un impacto en la relación entre Washington y Londres, dos históricos aliados.

El tema ya había generado repercusiones en abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba distintas opciones para presionar a aliados de la OTAN. Entre ellas aparecía la posibilidad de suspender el respaldo estadounidense al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

En aquella oportunidad, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el alcance del documento y lo calificó como “tan solo un correo electrónico” con distintas ideas. El Departamento de Estado también había ratificado entonces la postura de neutralidad de Washington.

Ante los últimos dichos de la Casa Blanca, el gobierno del Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas. El secretario de Defensa británico, John Healey, afirmó que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios estadounidenses después de las declaraciones de Trump y aseguró que Londres mantiene su postura sobre el archipiélago.

"Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen", remarcó Healey en declaraciones a The Times.

Healey fue el primer funcionario británico en pronunciarse sobre la cuestión de las Malvinas después de las declaraciones del presidente estadounidense. La respuesta se produjo en un momento de tensión entre Washington y Londres por las exigencias de EEUU para que sus aliados de la OTAN incrementen el gasto en Defensa.