El Gobierno propuso un aumento salarial bimestral del 6% a docentes universitarios, pero fue rechazado

La oferta contempla un 3% para septiembre y otro 3% para octubre. FEDUBA la consideró insuficiente y convocó a un paro de 24 horas para este miércoles.

El Ministerio de Capital Humano propuso un aumento del 6% para docentes de universidades nacionales.

El Gobierno nacional presentó una propuesta de recomposición salarial del 6% para los docentes de las universidades nacionales , distribuida en dos tramos del 3% para septiembre y octubre . La iniciativa fue planteada por el Ministerio de Capital Humano durante una reunión con representantes de las federaciones gremiales del sector, en el marco de la negociación paritaria.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , quien detalló las condiciones de la oferta oficial. El incremento del 3% correspondiente a octubre ya fue acordado y comprometido en las mesas de negociación realizadas en junio, mientras que el nuevo planteo incorpora otro 3% para las remuneraciones de septiembre.

De la reunión participaron representantes de FAGDUT , UDA , CONADU , CONADU Histórica y FEDUN , además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci . Durante la jornada se analizaron los aspectos técnicos de la propuesta y la situación de la actividad universitaria.

Como parte de la continuidad del diálogo, el Ministerio de Capital Humano propuso retomar las conversaciones el próximo jueves 17 de septiembre. El objetivo es seguir avanzando en la discusión salarial con las organizaciones que representan a los trabajadores de las universidades nacionales.

En la reunión, participaron representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

La propuesta se enmarca en el financiamiento que el Estado nacional destina al sistema universitario. Según destacó el Ministerio, los recursos asignados a las universidades nacionales constituyen una de las principales partidas de gasto directo dentro del Presupuesto nacional.

FEDUBA rechazó la oferta y convocó a un paro docente

La Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) rechazó la propuesta del Gobierno al considerar que profundiza la pérdida del poder adquisitivo y convocó a un paro de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre.

“No hay reconocimiento de la deuda salarial ni voluntad de cumplir la ley. Hay ajuste, desprecio por la universidad pública y una decisión política de seguir deteriorando nuestras condiciones de trabajo”, afirmó el secretario general del gremio, Pablo Perazzi.

Además, el dirigente sostuvo que la oferta de un 3% constituye “una provocación inaceptable” frente al deterioro acumulado de los ingresos y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, anticipó que profundizarán el plan de lucha y buscarán impulsar una nueva Marcha Nacional Universitaria.