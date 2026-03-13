El dólar blue bajó por segunda vez en tres días y cerró a $1.390 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue cedió por segunda vez en tres días y cerró debajo del billete del Banco Nación
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar colchón: estiman que este año podrían salir del sistema unos u$s20.000 millones
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 13 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.400 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 13 de marzo
El dólar CCL opera a $1.465,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 13 de marzo
El dólar MEP opera a $1.420,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 13 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 13 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.459,02, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 13 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.296, según Binance.
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