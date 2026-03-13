SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de marzo 2026 - 16:57

El dólar blue cedió por segunda vez en tres días y cerró debajo del billete del Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue vivo inversiones mercados bonos
Depositphotos

El dólar blue bajó por segunda vez en tres días y cerró a $1.390 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 13 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.400 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 13 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 13 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.459,02, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 13 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.296, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias