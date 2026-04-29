Oficializan la credencial digital para instructores de tiro con validez legal + Seguir en









El Registro Nacional de Armas (Renar) dispuso que la acreditación estará disponible en “Mi Argentina” y tendrá la misma validez que el formato físico, en el marco del proceso de digitalización estatal.

El Gobierno avanzó en la digitalización de trámites vinculados al control de armas al aprobar la implementación de la credencial digital de Instructor de Tiro, que funcionará como medio válido para acreditar la habilitación otorgada por el Estado.

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La medida fue formalizada por el Registro Nacional de Armas (Renar), organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Resolución 17/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según se estableció, la nueva credencial estará disponible en el perfil digital del ciudadano dentro de la aplicación “Mi Argentina”, en línea con el proceso de modernización administrativa que impulsa el Estado nacional.

El organismo precisó que la credencial digital contará con “plena validez jurídica” y será equivalente a las emitidas en formato físico, sin modificar los requisitos de habilitación ya establecidos por la normativa vigente. En ese sentido, se aclaró que los documentos tradicionales continuarán vigentes y podrán seguir siendo utilizados por los usuarios.

La resolución se apoya en la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten “garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información”, además de habilitar mecanismos de verificación en tiempo real por parte de las autoridades competentes.

Desde el Renar destacaron que la medida apunta a “simplificar los procedimientos administrativos, reducir costos operativos y fortalecer los controles”, en un área sensible vinculada a los materiales controlados. El nuevo esquema se inscribe en el Plan de Transformación Digital del organismo, que ya había avanzado con la implementación de credenciales digitales para legítimos usuarios, tenencia y portación de armas.