Atlantic Records y Rockstar Games anuncian Grand Theft Auto VI: The Album, el esperado álbum de la banda sonora oficial de la evolución más grande e inmersiva de la innovadora serie Grand Theft Auto hasta la fecha: Grand Theft Auto VI.
Grand Theft Auto VI anuncia su álbum oficial: música de Keith Richards, Travis Scott , CA7RIEL & Paco Amoroso y más
Disponible el 19 de noviembre junto con el muy esperado videojuego, el disco cuenta con 34 canciones originales.
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Disponible el 19 de noviembre junto con el muy esperado videojuego, Grand Theft Auto VI: The Album cuenta con 34 canciones originales que capturan la energía eléctrica del mundo de Vice City y Leonida en Grand Theft Auto VI, con una lista de los artistas más emocionantes y destacados del mundo que desafía los géneros.
Hay seis adelantos que ya están disponibles desde hoy:
- Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)
- Travis Scott - RHYNO (prod. de Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy - Sexy Magic
- Morgan Wallen - Last Thing You Need
- Rauw Alejandro - Macacoa 2000
- Keith Richards - Bright Lights, Big City
Esta histórica colaboración continuará la capacidad única de la serie Grand Theft Auto para presentar nueva música y subculturas al mundo, con cada entrega definiendo la atmósfera de la época y la cultura durante las décadas siguientes. Con un historial consolidado en la producción de bandas sonoras emblemáticas, Atlantic Records ha reunido un elenco global de los artistas más relevantes de la actualidad, curando una amplia variedad de música original que profundiza el próximo capítulo del universo de Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto VI: El Álbum llegará junto a la próxima evolución de las pioneras estaciones de radio del juego, la banda sonora dinámica y los puntos de contacto musicales que anclan la serie.
¿Dónde conseguir Grand Theft Auto VI: El Álbum?
Disponible para preguardarlo, Grand Theft Auto VI: The Album se lanzará con múltiples ediciones en vinilo y CD, incluyendo tres exclusivas de Atlantic Records: un vinilo de edición limitada relleno de líquido, un vinilo edición splatter y un CD jewel case – cada uno con ilustraciones y diseños de empaque exclusivos que reflejan el estilo icónico de Grand Theft Auto VI , además de varias exclusivas para tiendas minoristas como Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas de discos independientes — cada una con un diseño de prensado de vinilo y póster distintivo.
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