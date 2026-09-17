Los futuros de Wall Street y los bonos del Tesoro rebotan, mientras el petróleo se toma un respiro + Agregar ámbito en









Las acciones estadounidenses repuntan junto con los bonos del Tesoro, ya que la caída de los precios del petróleo reforzó el optimismo de que se pueda mantener la inflación bajo control, un día después de que la Reserva Federal subiera las tasas de interés y diera señales de que se avecinan más medidas de endurecimiento monetario.

El petróleo baja y las acciones de Wall Street reaccionan con alzas. Robb Miller

Los mercados globales operan al alza y el Índice Dólar se situó en su nivel más alto en siete semanas el jueves, después de que la primera subida de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en más de tres años y una caída en los precios del petróleo ayudaran a calmar la ola de ventas en los mercados de bonos globales que se ha prolongado durante meses.

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Ahora la atención vuelve a los bancos centrales: el Banco de Inglaterra (BoE), que mantuvo sin cambios las tasas de interés del Reino Unido, pero todas las miradas estarán puestas en si da indicios de un aumento en noviembre, dadas las presiones de los precios de la energía. El Banco de Japón (BoJ), por el contrario, tiene prácticamente asegurado que subirá las tasas de interés el viernes.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,4% hasta u$s103,7 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 1,7%, hasta los u$s100,78 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — retroceden después de haber tocado el 5% esta semana, su máxima cifra desde 2007. El dólar estadounidense se mantuvo en su nivel más alto en siete semanas en los mercados de divisas.

Petróleo baja y da respiro a Wall Street. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,83% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,08%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,77% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Generac (+41%), UDR (+14%) y Omnicom (+10%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PulteGroup (-15%), Ameren (-3%) y Becton (-3%). En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,67% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,55% y el CAC francés acompaña con 0,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,57%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,44%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,41%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió apenas 0,04% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,53%.