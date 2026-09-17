La tasa para las pymes en el mercado de capitales creció a casi 28% en agosto, pero hubo extensión de plazos + Agregar ámbito en









Pese al mayor costo de financiamiento, un informe de Vetacap pronosticó que habrá una mayor estabilidad en septiembre, y destacó que se amplió el perfil de vencimientos.

Imagen creada con IA.

La tasa de interés a la cual se financian las pymes en el mercado de capitales creció por segundo mes consecutivo en agosto y rozó el 28% nominal anual (TNA). Sin embargo, se prevé que septiembre habrá un repliegue, a la vez que se observó una extensión en los plazos de financiamiento.

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Así lo reflejó el Índice de Financiamiento Pyme (IFP) de la sociedad de bolsa Vetacap, que subió 2,6 puntos porcentuales (p.p) respecto del mes anterior, ubicándose en 27,76% TNA vencida (vs 25,60% en julio 2026). Desde la ALyC explicaron que la suba "en general acompaña escenarios de tensión en la liquidez del sistema o mayor demanda relativa de fondeo de corto plazo".

De todos modos, hacia adelante prevén que a partir de septiembre las tasas comenzarán a descender hasta estabilizarse en un rango de entre 25% y 27%.

El plazo promedio del financiamiento pymes se extendió a casi 70 días Para Vetacap, lo más destacado fue que el plazo promedio ponderado se estiró casi cinco días respecto a julio. "El dato estructural es el avance en los vencimientos, que alcanzaron una media de 69 días. De mantenerse una suba constante en los plazos, el mercado lograría un objetivo importante", dijeron al respecto.

Y profundizaron: “Una economía sana no se construye únicamente con tasas bajas, sino con tasas estables y con horizontes amplios. Extender los plazos es la prueba más concreta de que el mercado empieza a creer en el futuro y las pymes pueden apostar a proyectos grandes a largo plazo”.

El informe remarcó que, en el segmento Avalado, el plazo promedio alcanzó los 83 días, reflejando el rol central de las garantías para otorgar previsibilidad. Asimismo, la masa de financiamiento total alcanzó los $609.000 millones, lo cual implicó un alza del 65,5%, impulsada por las operaciones garantizadas y la demanda de fondeo. Este crecimiento anual confirma la progresiva expansión del mercado bursátil como canal prioritario para las pymes.

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