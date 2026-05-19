Tarifas: la canasta de servicios públicos se disparó 17% en mayo y se multiplicó por nueve desde 2023

Según un informe del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos aumentó 17,5% en mayo y ya supera en 50% los valores de hace un año. El transporte concentra el mayor peso sobre los ingresos y las tarifas cubren apenas el 58% de los costos reales.

Según el IIEP, la canasta de servicios públicos ya equivale al 14,1% del salario promedio

El costo de sostener los servicios públicos en el AMBA volvió a registrar un fuerte salto en mayo y profundiza la presión sobre los ingresos de los hogares. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó este mes $249.834 para cubrir gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte público.

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El dato representa un aumento mensual del 17,5% respecto de abril y una suba interanual del 50%, muy por encima de la inflación acumulada del período, estimada en 34%.

El trabajo advierte que la aceleración responde a una combinación de aumentos tarifarios en todos los servicios y al impacto de la estacionalidad en el consumo energético ante la llegada del invierno.

“El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año”, señala el informe. Dentro de la canasta, el transporte continúa siendo el rubro de mayor peso para los hogares. El gasto promedio mensual destinado a movilidad asciende a $110.438 y explica el 48% del costo total de la canasta de servicios públicos.

Por detrás aparecen la factura eléctrica para usuarios N1 —sin subsidios—, que alcanza los $52.811 mensuales, el gas natural con $49.972 y el agua potable con $36.612.

El relevamiento también muestra que, desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 800%, mientras que el nivel general de precios subió 230% en el mismo período.

Captura de pantalla 2026-05-19 104148 La canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 800%

Gas y electricidad lideran las subas

En mayo, la factura de gas natural registró el mayor incremento mensual dentro de la canasta. Según el informe, el cargo fijo subió 4% y el variable 3,3%, aunque el principal impacto provino del aumento estacional del consumo, que prácticamente se duplicó respecto de abril. Como resultado, el gasto final en gas trepó 53,3% mensual.

En electricidad, el mayor consumo por las bajas temperaturas se combinó con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el cargo variable para usuarios sin subsidios. La factura eléctrica avanzó 37,8% respecto del mes anterior.

El agua también volvió a aumentar. El IIEP explicó que el ajuste respondió a tres factores simultáneos: actualización tarifaria, un día adicional de consumo por tratarse de un mes de 31 días y el nuevo tope de incremento mensual del 3% que comenzó a regir en mayo. El gasto en agua aumentó 5,9% mensual.

En el caso del transporte, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires subieron 5,4% bajo el esquema de indexación automática de inflación más 2%, mientras que las líneas nacionales se mantuvieron sin cambios luego del aumento aplicado en abril. El gasto total en transporte avanzó 3% mensual.

Subsidios: el Estado todavía cubre el 41% de los costos

Pese a los aumentos, el informe remarca que las tarifas todavía no cubren completamente los costos reales de prestación. Actualmente, los hogares del AMBA pagan en promedio el 58% del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 41% restante mediante subsidios. La cobertura es diferente según el servicio. En energía eléctrica, los usuarios cubren en promedio el 67% del costo total del sistema, mientras que en gas natural la cobertura asciende al 74%.

El informe explica que en mayo comenzó a aplicarse el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó la segmentación previa y contempla bonificaciones específicas sobre el precio mayorista de la energía y el gas.

Aun así, los subsidios económicos destinados a energía y transporte aumentaron 14% en términos reales acumulados durante 2026.

Los subsidios energéticos concentran el 76% del total y crecieron 50% real interanual, impulsados principalmente por mayores transferencias a CAMMESA y ENARSA. En contraste, los subsidios al transporte registraron una caída real del 34%.

El informe también analiza cuánto representan los servicios públicos sobre los ingresos formales. Según el IIEP, la canasta de servicios públicos ya equivale al 14,1% del salario promedio registrado estimado para mayo, calculado en $1.869.799. Un año atrás, con el mismo salario promedio podían comprarse 8,6 canastas de servicios. Hoy apenas alcanzan para 7,5.

En términos energéticos, la factura de luz y gas representa cerca del 5% del salario RIPTE para hogares sin subsidios y 3,6% para usuarios subsidiados.

Tarifas de transporte: el boleto sin subsidios rozaría los $2.000

Uno de los apartados más sensibles del informe es el vinculado al transporte público. El IIEP calculó que el costo técnico real del boleto de colectivo en el AMBA asciende actualmente a $1.960 por pasajero transportado, o $2.165 si se considera IVA.

Ese valor contrasta con el boleto mínimo vigente en las líneas nacionales del AMBA, que actualmente ronda los $714.

El informe advierte además que el Gobierno nacional ya convocó a una consulta pública para avanzar con nuevos aumentos en colectivos y trenes. Según las proyecciones del IIEP, para septiembre el boleto mínimo podría alcanzar los $890 en CABA, $743 en líneas nacionales y $1.146 en colectivos bonaerenses.

En paralelo, el subte subiría hasta $1.759 y el boleto mínimo de trenes llegaría a $450. El relevamiento también pone el foco sobre el mercado de combustibles. Actualmente, el precio promedio nacional de la nafta premium asciende a $2.142 por litro, mientras que el gasoil premium alcanza los $2.255.

El informe remarca que YPF decidió no trasladar plenamente a surtidores la fuerte volatilidad internacional del petróleo y aplicó un aumento de apenas 1%, junto con una estabilidad de precios por 45 días.

Sin embargo, el estudio advierte que las estimaciones para mayo muestran que el valor internacional del barril de petróleo se ubica entre 73% y 79% por encima de los niveles de igual período del año pasado, impulsado por la tensión en los mercados internacionales.