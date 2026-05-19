La Argentina acelera la revolución fintech: las billeteras digitales ya dominan más de la mitad de las compras online

Un informe global ubicó al país entre los líderes regionales en adopción de pagos digitales y uso de QR. Dos billeteras virtuales dominan el segmento, mientras que las transferencias inmediatas impulsan un cambio de hábitos que ya transforma el consumo, el comercio y el sistema financiero.

Según un estudio global, Argentina está entre los países con mayor dinamismo.

La Argentina consolida su transformación hacia una economía más digital. Las billeteras virtuales, los pagos con QR y las transferencias inmediatas ya forman parte del consumo cotidiano y posicionan al país entre los mercados más avanzados de América Latina en materia de pagos digitales.

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Así surge del último Global Payments Report 2026 elaborado por Global Payments y Worldpay, que analizó tendencias de medios de pago en 42 países y destacó a la Argentina como uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de la región. Según el informe, las aplicaciones de pago representaron el 55% del valor total de las transacciones online realizadas en Argentina durante 2025, frente al 50% registrado en 2024.

El crecimiento también se aceleró en los comercios físicos. Las billeteras digitales pasaron de explicar el 34% del valor operado en puntos de venta en 2024 al 43% en 2025.

El dato refleja un cambio estructural en los hábitos de consumo de los argentinos, que cada vez utilizan menos efectivo y tarjetas tradicionales para inclinarse por pagos desde el celular mediante QR, transferencias inmediatas y aplicaciones fintech.

El fenómeno no ocurre únicamente en segmentos jóvenes o digitalizados . El reporte señala que la adopción se expandió de forma masiva incluso en sectores históricamente más vinculados al efectivo.

El uso del QR en Argentina, es uno de los más altos de Latinoamérica

Uno de los datos más contundentes del estudio es el nivel de penetración del QR en el país. El 84% de los encuestados en Argentina aseguró utilizar habitualmente códigos QR para pagar con smartphones en tiendas físicas, la tasa más alta de toda América Latina.

En el ranking regional, Argentina superó incluso a Brasil, Perú y Colombia en adopción de pagos QR. El informe destaca especialmente el crecimiento de soluciones de pago de billeteras virtuales líderes, junto con la interoperabilidad impulsada por el sistema financiero local.

“Argentina es un claro ejemplo de cómo la innovación en pagos puede escalar rápidamente cuando se combinan tecnología, interoperabilidad y una fuerte adopción por parte de los usuarios”, sostuvo Juan Pablo D’Antiochia, gerente general Enterprise de Global Payments para América Latina.

El ejecutivo explicó que los consumidores ya no perciben la tecnología como un diferencial, sino como una necesidad básica. “Buscan experiencias simples, inmediatas y seguras”, afirmó.

Menos efectivo y más ecosistema digital

El reporte remarca que el avance de las billeteras digitales no solo modifica la forma de pagar, sino también la manera en que los usuarios administran sus ingresos.

Actualmente, las aplicaciones funcionan como plataformas integrales que permiten transferir fondos, financiar consumos, pagar servicios, realizar inversiones y acceder a líneas de crédito desde una única interfaz.

El documento también ubica a la Argentina dentro de una tendencia global donde las billeteras digitales ya representan el principal método de pago del mundo. Según el informe, estas plataformas concentraron el 56% del comercio electrónico global y el 33% de las operaciones presenciales en 2025.

image Aumento en el mundo del uso de billeteras virtuales

A nivel global, las aplicaciones de pago representaron el 67% del valor total del e-commerce y el 37% de las operaciones en puntos de venta físicos durante 2025.

La tendencia seguirá profundizándose en los próximos años. El estudio proyecta que las aplicaciones de pago alcanzarán el 74% del comercio electrónico mundial y el 46% de las operaciones físicas hacia 2030.

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En Argentina, las proyecciones son todavía más agresivas. El informe estima que las billeteras digitales crecerán a una tasa anual del 16% en el canal online y alcanzarán el 70% del valor total del comercio electrónico para 2030.

En los comercios físicos, el crecimiento proyectado es del 11% anual, con una participación estimada del 58% del valor total operado en puntos de venta hacia el final de la década.

La región fintech más dinámica

El informe también identifica a América Latina como una de las regiones más dinámicas del mundo en materia de transformación digital de pagos.

La combinación entre alta adopción tecnológica, crecimiento de fintechs, interoperabilidad y sistemas de transferencias inmediatas permitió acelerar la inclusión financiera y sumar millones de usuarios al sistema.

En ese escenario, Argentina aparece como uno de los casos más avanzados de la región, impulsado por el crecimiento de plataformas locales y por el uso cotidiano de billeteras digitales para pagos, transferencias y financiamiento. El documento incluso destaca cómo las fintech locales avanzan hacia modelos de “superapps”, donde una misma plataforma concentra múltiples servicios financieros y comerciales.

Un cambio de hábitos que redefine el comercio

Para Global Payments, el avance de los pagos digitales ya no es solo una tendencia tecnológica sino un cambio estructural en la manera en que funciona el comercio.

“El desafío para empresas y comercios será adaptarse a un entorno donde los pagos tienden a ser cada vez más invisibles, integrados y centrados en la experiencia del usuario”, concluye el estudio.

El informe también advierte que la competencia en el sector continuará intensificándose a medida que crezcan las billeteras digitales, los pagos instantáneos, los sistemas interoperables y las soluciones integradas entre bancos, fintechs y comercios.