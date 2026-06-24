El dólar blue registró el mayor salto diario de 2026 y se consolidó por encima de los $1.500 + Agregar ámbito en









El billete paralelo trepó otros $25, lo que representó el avance más importante desde diciembre de 2025. Así, acumula un salto $100 en lo que va de junio.

El dólar blue trepa 7% en junio.

El dólar blue volvió a acelerar su marcha alcista este miércoles y anotó su mayor avance diario en lo que va de 2026, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo trepó $25 en una sola rueda y cerró en los $1.530, un nivel que no alcanzaba desde el primer día hábil del año (y el último día de 2025). De esta manera, profundizó la tendencia que viene mostrando durante junio, mes en el que ya acumula un salto de $100 (+7%).

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La escalada del mercado informal se da en un contexto de mayor demanda de cobertura cambiaria y de una dinámica alcista que también se observa en otros segmentos vinculados al dólar. Si bien la brecha cambiaria continúa lejos de los máximos observados en años anteriores, el movimiento de las últimas semanas despertó la atención de los operadores, que siguen de cerca la evolución de las reservas, la demanda de pesos y el comportamiento de los tipos de cambio financieros.

Con este nuevo incremento, el blue se consolida nuevamente por encima de la barrera psicológica de los $1.500 y marca su mayor salto diario desde diciembre de 2025. El comportamiento del mercado cambiario será clave en las próximas ruedas, especialmente en un escenario donde los inversores evalúan el impacto de la estacionalidad, la política monetaria y la proximidad de compromisos financieros relevantes para el Gobierno.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 24 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 24 de junio El dólar CCL cerró a $1.555,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 24 de junio El dólar MEP cerró a $1.506,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.554,68, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.608, según Binance.