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10 de junio 2026 - 17:25

El dólar blue registró su primera baja en nueve ruedas

El informal terminó arriba del oficial mayorista, pero quedó por debajo de la cotización minorista en el Banco Nación.

El dólar blue cayó $10, a $1.450.

El dólar blue cayó $10, a $1.450.

Depositphotos

El dólar blue registró este miércoles 10 de junio su primera caída en nueve jornadas, en sintonía con las bajas en el resto de las cotizaciones del "billete verde". Si bien terminó por encima del oficial mayorista, volvió a quedar detrás del minorista, que terminó a $1.455 en el Banco Nación.

El informal cayó $10, a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial mayorista se redujo levemente, del 1,3% al 1,2%.

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A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 10 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.431 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.502,47, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s61.787, según Binance.

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