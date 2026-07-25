The Guardian analizó la gira regional de Javier Milei: "Quiere liderar a la derecha, pero no genera entusiasmo"

El diario británico vinculó sus viajes por Brasil, Perú, Colombia y Ecuador con la búsqueda de mayor influencia entre los gobiernos conservadores y su alineamiento con Donald Trump.

El presidente Javier Milei inició una nueva gira por América Latina que incluirá escalas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador . En ese contexto, el diario británico The Guardian analizó los movimientos del mandatario y los interpretó como parte de una estrategia para convertirse en uno de los principales referentes de la derecha regional.

El recorrido comenzó este sábado en San Pablo , donde Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El dirigente competirá en octubre contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva .

La visita tiene un fuerte componente político: el jefe de Estado argentino llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno , mientras que fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio de Freitas .

Brasil representa una parada especialmente relevante dentro de la gira. De acuerdo con el análisis del medio británico, una eventual victoria de Bolsonaro permitiría ampliar el bloque de gobiernos alineados con Milei y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en el país de mayor peso político y económico de América Latina.

Después de su paso por Brasil, Milei viajará el martes a Perú para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori . Luego, el 7 de agosto, estará en Colombia para la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella .

Desde territorio colombiano, la agenda continuará en Ecuador, donde el Presidente mantendrá un encuentro con su par Daniel Noboa. De esta forma, el recorrido conectará a Milei con dirigentes que comparten buena parte de su discurso sobre seguridad, reducción del Estado, apertura económica y acercamiento a Washington.

Milei respaldó la candidatura del senador Flávio Bolsonaro en San Pablo. Presidencia

El Gobierno presenta estos viajes como parte de una política exterior orientada a abrir mercados y ampliar el comercio argentino. El propio Milei aseguró que busca mostrarse como “un presidente dispuesto a abrirse al mundo” y que pretende triplicar el intercambio comercial del país.

Sin embargo, The Guardian puso el foco en el perfil de los dirigentes incluidos en la agenda y señaló que las escalas coinciden con el avance de candidatos de derecha en la región. Para los especialistas consultados, la selección de los destinos responde también a la intención de construir una red de aliados ideológicos.

The Guardian analizó el liderazgo regional de Milei

El investigador Cristóbal Rovira Kaltwasser sostuvo que Milei busca aprovechar su mayor experiencia en el poder para ubicarse al frente del nuevo grupo de mandatarios conservadores. “Como lleva algo más de tiempo en el Gobierno, está intentando establecerse como líder de ese espacio”, explicó.

Por su parte, el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian consideró que el mandatario argentino no suele mostrar el mismo interés por las visitas oficiales tradicionales o las cumbres multilaterales. Según afirmó, su atención está concentrada principalmente en figuras vinculadas con las grandes compañías tecnológicas y los movimientos de derecha.

En ese marco, el especialista puso en duda que los nuevos gobiernos de la región estén dispuestos a reconocer una conducción argentina. “Todos estos líderes de derecha ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda. No quieren estar bajo ningún tipo de liderazgo argentino. Milei quiere ser el líder, pero no hay demasiado entusiasmo por él”, señaló.

La gira también ocurre después de que Milei volviera a ausentarse de una cumbre del Mercosur, una diferencia que The Guardian utilizó para contrastar su escaso interés por los ámbitos multilaterales con su predisposición para participar en actividades junto a dirigentes ideológicamente cercanos.

El vínculo con Donald Trump y la disputa por su respaldo

El medio británico también repasó la relación entre Milei y Trump, a quien el Presidente argentino considera su principal aliado internacional. Tras la victoria electoral del republicano, Milei fue el primer mandatario extranjero en reunirse con él en Palm Beach.

A esa cercanía personal se sumaron distintas decisiones políticas. The Guardian mencionó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, el endurecimiento de las políticas migratorias y el respaldo financiero otorgado por Estados Unidos durante la crisis cambiaria que atravesó el Gobierno libertario.

Para los analistas citados, Milei todavía conserva una posición privilegiada dentro de la constelación de dirigentes latinoamericanos que buscan acercarse a Trump. No obstante, el avance de nuevos gobiernos conservadores aumentó la competencia por el apoyo de Washington.

La nota concluyó que la elección brasileña será determinante para el armado regional. Una victoria de Flávio Bolsonaro podría fortalecer el eje político impulsado por Milei y Trump, mientras que una reelección de Lula mantendría un importante contrapeso en América del Sur.