El principal juez de Brasil le respondió a Javier Milei por haber calificado de "basura calva" a Alexandre de Moraes + Agregar ámbito en









"Es una referencia irrespetuosa hacia un magistrado de la más alta Corte del país, realizada en suelo brasileño", dijo el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Edson Fachin.

Milei en su intervención, en una convención del Partido Liberal de Brasil. Presidencia

Fiel a su estilo, Javier Milei dejó de lado el protocolo y protagonizó un efusivo discurso en su visita a Brasil, donde realizó comentarios peyorativos contra el presidente Lula da Silva y el juez Alexander de Moraes. Este último endureció las restricciones que pesan sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, en el marco de su condena por un intento de golpe de Estado, lo que impidió que el referente libertario pueda visitarlo.

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En su intervención en la Convención Nacional del Partido Liberal brasileño, el Presidente de la Nación apuntó contra Alexandre de Moraes: "Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso". "Te abrazo a la distancia. Que lo que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad", agregó Milei.

Ante ello, se conoció un mensaje del presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Edson Fachin, quien entendió que los dichos del mandatario argentino son "una referencia irrespetuosa hacia un magistrado de la más alta Corte del país, realizada en suelo brasileño, por un acto jurisdiccional practicado conforme a la Constitución y las leyes de la República Federativa de Brasil". "Al reafirmar la plena autonomía del Poder Judicial brasileño, la Presidencia del STF deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados", concluyó.

Alexandre de Moraes, el juez a cargo de la causa de Jair Bolsonaro. Swiss Javier Milei tildó a Lula da Silva de "ladrón" y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro En su visita al país, Javier Milei respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien fue proclamado como postulante del Partido Liberal para las elecciones presidenciales del país vecino a realizarse el próximo 4 de octubre, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfrentará al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará su cuarto mandato.

"Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario", disparó. Además, Milei apuntó fuertemente - aunque sin mencionarlo - contra el actual presidente brasilero. Desde el atril, lo calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario".

"¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro", afirmó Milei durante su exposición.