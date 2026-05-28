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28 de mayo 2026 - 17:03

El dólar blue retrocedió y la brecha con el oficial se achicó a mínimos de dos semanas

El tipo de cambio informal bajó $10, pero acumula un aumento de $30 en lo que va de mayo.

El dólar blue retrocedió este jueves.
El dólar blue retrocedió este jueves.

El dólar blue retrocedió este jueves y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial en el segmento mayorista se achicó al 1,4%, la más baja en más de dos semanas.

A pesar de la baja diaria, el tipo de cambio informal acumula un aumento de $30 en lo que va del mes. Asimismo, el billete paralelo arrastra dos semanas al alza y se enfila para volver a cerrar en terreno positivo.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 28 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.410 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.388,31, según Binance.

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