Capítulos de 20 minutos: la comedia infravalorada de HBO Max que todos tienen que descubrir

Una de las sitcoms más disparatadas de fines de los 2000, ideal para maratonear, con todas sus temporadas en la plataforma.

Una de las sticoms más graciosas de fines de los 2000.

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por las grandes producciones y los estrenos millonarios, pero muchas veces las verdaderas joyas escondidas terminan siendo esas series simples, divertidas y perfectas para maratonear durante el fin de semana. En ese sentido, HBO Max cuenta con varias comedias que pasaron desapercibidas para gran parte del público.

Entre dramas intensos y series de acción, también hay espacio para historias familiares cargadas de humor, personajes entrañables y capítulos cortos que se pueden ver casi sin darse cuenta. Ese tipo de producciones lograron convertirse en favoritas de quienes buscan desconectarse un rato y disfrutar de algo liviano y entretenido.

Una de las más recomendadas es The Middle, una sitcom con capítulos de apenas 20 minutos que conquistó a miles de espectadores gracias a su humor cotidiano, sus situaciones absurdas y el carisma de toda la familia Heck.

The Middle sigue la vida de Frankie Heck, una madre de clase media que intenta mantener el equilibrio entre el trabajo, la crianza de sus hijos y el caos permanente que atraviesa su hogar en el pequeño pueblo ficticio de Orson , Indiana. La serie muestra situaciones completamente cotidianas, pero llevadas al extremo con muchísimo humor.

Uno de los grandes puntos fuertes de la comedia es la química entre todos sus personajes. Cada integrante de la familia tiene una personalidad muy marcada: desde el sarcasmo de Mike, el padre, hasta las excentricidades de Brick o el optimismo infinito de Sue. Esa combinación hace que cada episodio tenga momentos muy divertidos y memorables.

The Middle Con capítulos de 20 minutos, es la serie ideal para maratonear, en HBO Max. Imagen: HBO Max

A diferencia de otras sitcoms más exageradas, The Middle apuesta por un humor más cercano y realista. Los problemas económicos, las discusiones familiares, la escuela, el trabajo y las pequeñas frustraciones del día a día son el centro de situaciones tan absurdas como graciosas, algo con lo que muchos espectadores pueden sentirse identificados.

Además, sus capítulos cortos y dinámicos hacen que sea una serie ideal para maratonear. Con nueve temporadas y más de 200 episodios, logró convertirse en una de las comedias familiares más queridas de los últimos años, aunque todavía muchos la consideran una producción infravalorada dentro del catálogo de HBO Max.

HBO Max: tráiler de The Middle

Embed - The Middle Season 9 "Farewell Season" Trailer (HD)

HBO Max: elenco de The Middle