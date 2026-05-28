Javier Milei: "Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos terminen de sepultar al populismo"

El Presidente dijo presente en la 12° Edición del Latam Economic Forum. Durante su alocución, defendió la gestión económica, acusó a la oposición de "intentar un golpe de Estado" y celebró la mejora de la calificación crediticia.

El presidente, Javier Milei, dijo presente en la 12° Edición del Latam Economic Forum, donde brindó un discurso enfocado en defender su gestión económica. Allí, celebró la mejora de la calificación crediticia soberana de Argentina de Fitch Ratings que pasó de CCC a B-: "Argentina ya tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación muchísimo mejor (...) Argentina va a hacer investment grade el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo".