El dólar blue se mantuvo en su récord y amplió la brecha con el oficial

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar blue se mantuvo en su máximo nominal este martes 27 de octubre y amplió la brecha con el oficial, dado que este último tuvo un repliegue tras un inicio de semana más agitado de lo normal por el efecto de las elecciones en Brasil.

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El informal cerró estable, a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el mayorista pasó del 2,2% al 2,5%, lo cual implica una distancia de casi $30.

La jornada estuvo marcada por un descenso tanto del oficial como de las cotizaciones que surgen de las operaciones en la bolsa (MEP y CCL). El blue fue el único que se mantuvo firme y acumuló así cuatro ruedas consecutivas sin bajas.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 27 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.537 para la venta.