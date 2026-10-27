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27 de octubre 2026 - 16:55

El dólar blue se mantuvo en su récord y amplió la brecha con el oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar blue se mantuvo en su máximo nominal este martes 27 de octubre y amplió la brecha con el oficial, dado que este último tuvo un repliegue tras un inicio de semana más agitado de lo normal por el efecto de las elecciones en Brasil.

El informal cerró estable, a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por ende, el spread con el mayorista pasó del 2,2% al 2,5%, lo cual implica una distancia de casi $30.

Informate más

La jornada estuvo marcada por un descenso tanto del oficial como de las cotizaciones que surgen de las operaciones en la bolsa (MEP y CCL). El blue fue el único que se mantuvo firme y acumuló así cuatro ruedas consecutivas sin bajas.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 27 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.537 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 27 de octubre

El dólar CCL opera a $1.655,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 27 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.558,40 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 27 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 27 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.656,49.

Valor de Bitcoin hoy, martes 27 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.617, según Binance.

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