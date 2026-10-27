Francisco Cerúndolo no pudo ante Cameron Norrie y quedó afuera del ATP 500 de Viena + Agregar ámbito en









El argentino llegó al certamen en Suiza luego de perder en Bruselas y no se pudo recomponer para ganarle al estadounidense, quien lo venció en dos sets corridos.

Francisco Cerúndolo perdió ante Cameron Norrie y quedó afuera del ATP 500 de Viena.

Francisco Cerúndolo (top 19 en el ranking ATP) perdió este martes por la tarde contra Cameron Norrie (41°) por 6-4 y 6-1, en una hora y 31 minutos, por la primera ronda del ATP 500 de Viena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mejor raqueta argentina llegaba al encuentro después de lo que fue su dura eliminación en el ATP 250 de Bruselas, Bélgica, en donde fue derrotado por Tallon Griekspoor (50°). 6-2, 3-6 y 6-7 (4) fue el resultado con el que perdió ante el neerlandés, quien terminó ganándole la final del torneo a Jan-Lennard Struff (47°) por 2 sets a 1.

Francisco Cerúndolo no pudo encontrar su saque durante el partido. ATP Tour En cuanto a Cameron Norrie, el estadounidense seguirá en carrera y en la próxima fase, en octavos de final, esperará al ganador entre el español Daniel Mérida (42°) y Daniil Medvedev (5°), quienes jugarán el miércoles no antes de las 9.30 (horario Argentina).

El duro momento de Fran Cerúndolo El argentino ganó dos torneos ATP en lo que va del año, el de Argentina y el de Queen´s, e iba en busca del tercero en el abierto de Bruselas, aunque no pudo superar a su rival en semifinales. Ante esta situación, buscó seguir con el pie derecho esta tarde pero no pudo conseguir su cometido.

Durante el primer set, ambos tenistas se fueron midiendo y encontrando su ritmo con el paso de los puntos, aunque en el séptimo game Cameron Norrie le quebró el saque a “Fran” y cerró la primera parte a su favor con la mínima, por 6-4.

Cerúndolo no pudo ante Norrie. Una vez en la segunda manga, Cerúndolo intentó romper el servicio del estadounidense en la primera oportunidad, aunque finalmente terminó salvando los dos break-points. Luego de este momento, el nivel del porteño bajó y Norrie le quebró tres saques seguidos para cerrar el encuentro con un contundente 6-1 en tan solo 36 minutos. Qué se le viene a Cerúndolo Si bien su participación en los enfrentamientos individuales en el ATP 500 de Viena llegaron a su fin, el mayor de los Cerúndolo se quedará en el país para disputar los octavos de final del torneo en formato dobles, junto a su compatriota Tomás Etcheverry (29°). En la mencionada instancia, debutarán ante la tercera mejor dupla del ranking, conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavi, no antes de las 11 horas del miércoles. Fran Cerúndolo, en busca de volver a su mejor nivel. @Tiempodetenis1 En cuanto a su próximo torneo en solitario, Francisco Cerúndolo jugará el último torneo ATP del año en Estocolmo, el cual entregará 250 puntos en el ranking, y su rival todavía no fue confirmado.