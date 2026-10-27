Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en noviembre de 2026 + Agregar ámbito en









Los trabajadores del sector recibirán una suba del 1,7% sobre los básicos de octubre. Cómo quedan los valores por categoría y qué establece la paritaria de UOCRA.

Los trabajadores de la construcción recibirán en noviembre una suba del 1,7% sobre los básicos de octubre.

Los trabajadores de la construcción comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 recibirán un aumento del 1,7% en noviembre de 2026, calculado sobre los salarios básicos vigentes al cierre de octubre. Se trata del último tramo del acuerdo firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias.

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El entendimiento fue suscripto el 21 de septiembre con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Según informó el sindicato, fue homologado el 29 de septiembre, por lo que la nota anterior también queda actualizada en ese punto.

Cuánto cobrarán los trabajadores de UOCRA en noviembre Para los empleados de la Zona A del convenio 76/75, los salarios básicos vigentes desde el 1° de noviembre serán los siguientes:

Oficial especializado: $7.828 por hora.

$7.828 por hora. Oficial: $6.697 por hora.

$6.697 por hora. Medio oficial: $6.188 por hora.

$6.188 por hora. Ayudante: $5.696 por hora.

$5.696 por hora. Sereno: $1.034.783 por mes. Estos importes corresponden a los básicos de convenio, no al salario neto de bolsillo. La remuneración final depende de las horas trabajadas, los adicionales que correspondan y los descuentos aplicables. Las restantes zonas tienen valores diferenciados por ubicación geográfica.

Además, la seccional Córdoba de UOCRA recordó que la escala contempla un adicional del 20% por asistencia, que debe distinguirse de los básicos publicados.

Cómo se aplicaron los aumentos del trimestre La recomposición salarial se distribuyó en tres etapas: Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.

1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto. Octubre: 1,8% sobre los valores de septiembre.

1,8% sobre los valores de septiembre. Noviembre: 1,7% sobre las escalas vigentes al cierre de octubre. Los incrementos son acumulativos, por lo que cada porcentaje se calcula sobre el básico actualizado del mes anterior. Qué establece el acuerdo sobre aportes y futuras negociaciones El acta contempla un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos. Para los trabajadores afiliados a UOCRA, queda absorbido por la cuota sindical. También establece una contribución empresarial del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales. Asimismo, permite compensar los aumentos otorgados voluntariamente desde agosto a cuenta de futuras subas, hasta cubrir los incrementos pactados. El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes habían fijado una reunión para el 20 de octubre destinada a analizar las actualizaciones desde diciembre. Esa fecha ya transcurrió y no corresponde presentarla como una convocatoria futura.

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