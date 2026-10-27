El BCRA no compró dólares por segunda rueda consecutiva, aunque las reservas volvieron a subir

Sucedió en una rueda en la que el tipo de cambio mayorista retrocedió después de siete subas consecutivas y los futuros acompañaron la baja, en medio de las expectativas por los vencimientos de fin de mes y el impacto de Brasil.

El Banco Central (BCRA) completó este martes 27 de octubre su segunda jornada consecutiva sin intervenir en el mercado oficial de cambios , después de haber acumulado una racha de 19 ruedas compradoras. Sin embargo, a diferencia del lunes, la demanda de cobertura perdió intensidad y el dólar mayorista registró su primera baja en más de una semana, mientras que las reservas internacionales brutas volvieron a aumentar.

En este contexto, el saldo positivo de compras de octubre permaneció en u$s1.252 millones , aunque el promedio diario se redujo a u$s70 millones, frente a los u$s78 millones registrados al cierre de la semana pasada. De todos modos, el ritmo de acumulación del mes continúa por encima de los promedios de septiembre, de u$s22 millones, y agosto, de u$s38 millones.

La ausencia de intervención coincidió con una disminución significativa de la actividad cambiaria. En el segmento de contado se negociaron u$s429,9 millones , frente a los u$s735,2 millones del lunes, cuando la demanda había absorbido buena parte de la oferta disponible y provocado la mayor suba diaria del mayorista desde agosto.

Mientras tanto, las reservas aumentaron u$s99 millones, hasta u$s50.580 millones , pese a que el BCRA no incorporó divisas mediante compras en el mercado. El movimiento volvió a mostrar que la evolución del stock bruto depende también de factores financieros y de valuación, aunque no se informó un desglose que permita identificar las causas específicas de la mejora de este martes.

En cuanto a las cotizaciones internacionales , el oro permaneció prácticamente estable, con una suba de 0,01%, mientras el índice dólar avanzó 0,37%. A su vez, el euro y la libra se depreciaron 0,38% y 0,20%, respectivamente, mientras el yen retrocedió 0,27% y el yuan se apreció 0,05%. Por lo tanto, los movimientos cambiarios no permiten explicar por sí solos el aumento de las reservas, cuya variación también puede responder a otros ingresos y movimientos del balance.

El dólar interrumpió las subas en medio de los vencimientos de fin de mes y la volatilidad de Brasil

Después de siete jornadas consecutivas de aumentos, el dólar mayorista registró este martes 27 de octubre su primera baja y cerró en $1.538, tres pesos por debajo del lunes. La corrección se produjo en un mercado con menor demanda de cobertura y una recuperación relativa de la oferta, luego de que la combinación de vencimientos financieros y volatilidad internacional impulsara las cotizaciones hasta nuevos máximos históricos nominales.

En efecto, la presión de los últimos días estuvo vinculada, por un lado, con el cierre de posiciones y los vencimientos de instrumentos atados al dólar, entre ellos el fixing de la Lelink D30O6 previsto para este martes. A ese componente local se sumó la reacción de los mercados brasileños a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que provocó una fuerte depreciación del real y afectó a las monedas de la región. Aunque todavía es difícil determinar cuánto de la presión sobre el peso argentino respondió directamente a ese fenómeno, la caída de la moneda brasileña incorporó un factor adicional de incertidumbre para el mercado cambiario local.

En ese contexto, las operaciones oficiales también quedaron bajo la atención de los inversores. Según fuentes consultadas Ámbito, el Tesoro habría vendido alrededor de u$s100 millones en el mercado oficial durante el lunes para moderar la suba del tipo de cambio. Por su parte, la consultora 1816 identificó indicios de posibles intervenciones del BCRA en futuros y títulos dólar linked, luego de que el interés abierto aumentara u$s181 millones y se registraran operaciones relevantes en instrumentos vinculados al dólar. Sin embargo, estas operaciones no fueron confirmadas oficialmente.

Tras esa jornada de elevada presión, el mercado mostró este martes un comportamiento más distendido. El mayorista había comenzado en $1.541,50, apenas por encima del cierre previo, pero la menor intensidad de los pedidos de compra permitió una corrección gradual hasta mínimos de $1.536. Aunque posteriormente recuperó parte del terreno perdido, terminó en $1.538, en una rueda en la que el volumen negociado cayó a u$s429,9 millones, frente a los u$s735,2 millones del lunes.

Sin embargo, la baja del dólar no alcanzó para que el BCRA retomara las compras, lo que mantiene abierto el interrogante sobre cuánto de la presión reciente responde a factores transitorios y cuánto podría prolongarse durante los próximos meses. Para Tobías Pejkovich Balbiani, de Facimex, la acumulación de reservas podría recuperarse hacia fin de año gracias a la estacionalidad favorable del comercio exterior, la cosecha de trigo, los mayores ingresos energéticos y unos u$s2.000 millones pendientes de liquidación de deuda corporativa y provincial.

En contraste, Eric Paniagua, de PX Capital, advirtió que, si la presión cambiaria persiste, el Tesoro podría verse obligado a utilizar dólares destinados a futuros vencimientos de deuda, mientras el Central perdería capacidad de acumulación y quedaría más expuesto a nuevos shocks externos. Esta preocupación cobra relevancia frente al programa financiero de 2027, que contempla necesidades de financiamiento por aproximadamente u$s24.900 millones.

Así, la evolución de las próximas ruedas dependerá de si el cierre de posiciones de octubre permite una reducción sostenida de la demanda de cobertura y de cuánto perdura el efecto de la depreciación del real. Si esa presión disminuye, el BCRA podría volver a encontrar margen para comprar divisas; de lo contrario, la estabilidad cambiaria podría seguir compitiendo con el objetivo de reforzar las reservas antes de los próximos vencimientos de deuda.