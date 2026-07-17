Pep Guardiola se rindió a los pies de Lionel Messi y lo llenó de elogios tras su actuación ante Inglaterra

El entrenador catalán destacó la actuación del capitán argentino en la semifinal del Mundial 2026. Dejó frases como "el fútbol nunca ha visto a nadie como él” y "la edad se niega a derrotar a Lionel Messi".

Guardiola se rindió a los pies de Messi y lo llenó de elogios tras su actuación ante Inglaterra.

Pep Guardiola volvió elogiar a Lionel Messi , en un texto atribuido al entrenador catalán que se viralizó en redes sociales tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 .

El mensaje, que comenzó a circular después del pase argentino a la final, destacó la vigencia del capitán argentino a los 39 años y su influencia decisiva en el triunfo del equipo de Lionel Scaloni , que buscará la cuarta estrella ante España.

“La gente sigue preguntándome cómo es posible que Messi siga haciendo esto a los 39 años. Mi respuesta es simple: porque el fútbol nunca ha visto a nadie como él” , comienza el texto atribuido al entrenador español.

Luego, la publicación profundiza sobre el impacto del rosarino en el partido ante Inglaterra: “La edad derrota a todos, pero de alguna manera se niega a derrotar a Lionel Messi. Lo que hizo esta noche estuvo más allá del fútbol… fue arte”.

Messi fue determinante en la remontada argentina, con dos asistencias en el tramo final del partido, una para el empate de Enzo Fernández y otra para el gol de Lautaro Martínez , que selló la clasificación a una nueva final del mundo.

“Inglaterra no jugó contra un jugador viejo. Jugó contra la mente más grande que este deporte ha producido jamás”, continúa el texto, en una de las frases que más repercusión generó entre los hinchas argentinos.

La reflexión también remarca que Messi ya no depende únicamente de su potencia física, sino de una lectura de juego superior: “Su cerebro futbolístico está diez segundos por delante de todos los demás. Para cuando los defensores se dan cuenta de lo que está pasando, el balón ya está en el fondo de la red o un compañero está celebrando”.

En otro tramo, el escrito sostiene que el capitán argentino “no corrió más que todos, pero hizo que todos los demás corrieran por él”, una definición que resume la forma en la que Messi administró los ritmos de la semifinal y manejó los momentos de mayor presión.

El texto también plantea que el fútbol no se explica únicamente por los goles, sino por la capacidad de crear acciones irrepetibles: “La gente se obsesiona con los goles, pero esta noche Messi le recordó al mundo que el fútbol se trata de crear momentos que nadie más puede imaginar”.

La publicación cierra con una frase de tono histórico: “A los 39, la mayoría de las leyendas están sentadas en estudios de televisión hablando de fútbol. Messi sigue escribiendo la historia del fútbol. No está sobreviviendo a este nivel, lo está dominando”.

Mientras Argentina prepara la final ante España, el nombre de Messi vuelve a ocupar el centro de la escena mundial, no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por la admiración que sigue generando en figuras que marcaron su carrera, como Guardiola, el entrenador con el que alcanzó algunos de los picos más altos de su etapa en Barcelona.