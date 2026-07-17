Jubilados de ANSES: ¿cuánto se cobra en agosto con aumento confirmado y el bono de $70.000?

Con el dato de la inflación de junio, lo ingresos de los beneficiarios volverán a actualizarse el próximo mes junto con el refuerzo.

El incremento mensual surge de la fórmula de movilidad vigente y también impacta sobre las pensiones y la PUAM.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES volverán a recibir un aumento en agosto. La actualización responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el incremento quedó fijado en 1,9% , porcentaje que se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales.

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Además del aumento, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 , destinado a quienes perciben los haberes más bajos. El refuerzo continuará otorgándose de manera completa a los jubilados que cobran la mínima y de forma proporcional para quienes superen ese monto , pero no alcancen el tope establecido por ANSES.

Con esta actualización, la jubilación mínima volverá a incrementarse respecto de julio. El ajuste también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos montos se calculan en función del haber mínimo.

El aumento del 1,9% eleva la jubilación mínima de $411.989,33 a $419.734,71 durante agosto. Ese valor corresponde únicamente al haber previsional, sin incluir el bono.

jubilación mínima: $419.817,13

bono extraordinario: $70.000

total a cobrar: $489.817,13

Como el IPC de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se trasladará a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones administradas por ANSES.

El aumento alcanza a todos los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque el monto final varía según el haber que perciba cada beneficiario. En los casos de jubilaciones superiores a la mínima, el incremento se aplica sobre el haber correspondiente, mientras que el bono deja de pagarse en forma completa y empieza a reducirse de manera proporcional.

¿Se paga el bono extra de $70.000 de ANSES en agosto?

Sí, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 durante agosto. El refuerzo mantiene las mismas condiciones de los meses anteriores y busca complementar los ingresos de quienes perciben los haberes previsionales más bajos.

Los jubilados que cobran exactamente la mínima recibirán el bono completo. Quienes perciban un haber superior obtendrán un bono proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $419.734,71, que será el nuevo límite fijado para agosto. Superado ese monto, el refuerzo deja de abonarse.

Este mecanismo ya viene aplicándose desde hace varios meses. En lugar de otorgar el mismo bono a todos los beneficiarios, ANSES liquida un monto variable que disminuye progresivamente a medida que aumenta el haber mensual.

Por ejemplo, un jubilado cuyo haber actualizado supere la mínima pero permanezca por debajo del tope recibirá únicamente la diferencia necesaria para completar los $419.734,71. Quienes cobren por encima de ese valor no accederán al bono extraordinario.

Montos de pensiones de ANSES con aumento y bono para agosto 2026

La actualización del 1,9% también modifica los valores de las principales pensiones administradas por ANSES. Al igual que con las jubilaciones, varias de estas prestaciones reciben además el bono extraordinario de hasta $70.000.

Con los nuevos valores, los montos quedan de la siguiente manera:

jubilación mínima: $419.734,71

Jubilación mínima con bono: $489.734,71

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76

PUAM con bono: $405.787,76

Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85

PNC con bono: $363.815,85

Pensión para Madres de 7 Hijos: $419.734,71

Pensión para Madres de 7 Hijos con bono: $489.734,71

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63

AUH por Discapacidad: $491.111,51

Las jubilaciones máximas también aumentarán en agosto como consecuencia de la movilidad mensual, aunque en esos casos no corresponde el pago del bono extraordinario. Según los valores informados tras la actualización, el haber máximo ascenderá a $2.823.588,96.

Como ocurre todos los meses, las fechas de pago se organizarán de acuerdo con la terminación del DNI y serán informadas por el organismo días antes del inicio del cronograma.