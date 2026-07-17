Del 1-0 a la eliminación: la apuesta de Thomas Tuchel que rompió el vestuario de Inglaterra

A pesar de haber sido ratificado en el cargo, el entrenador alemán afronta fuertes críticas puertas adentro. El sábado, los tres leones deberán enfrentarse a Francia en el partido que definirá el 3° y 4° puesto del Mundial 2026.

La derrota de Inglaterra frente a la Argentina en el Mundial no solo significó el final de su ilusión en el torneo, sino que abrió la puerta para una fuerte tensión en el vestuario inglés por las decisiones tácticas de Thomas Tuchel , cuya estrategia para defender la ventaja despertó críticas dentro del plantel. En medio de la crisis, el conjunto de los tres leones se prepara para enfrentar a Francia, el sábado desde las 18 (hora argentina), por el partido que definirá el 3° y 4° puesto del torneo .

De acuerdo con un informe publicado por el reconocido medio británico The Telegraph , varios futbolistas quedaron desconcertados por el planteo del entrenador alemán en el tramo final del encuentro. La controversia comenzó luego del 1-0 convertido por Anthony Gordon en el segundo tiempo. Con la ventaja a favor, Tuchel optó por reforzar la última línea con los ingresos de Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O'Reilly, en una apuesta por sostener el resultado . Sin embargo, el resultado fue totalmente contrario al esperado y Argentina logró dar vuelta el partido en tan solo 7 minutos.

Luego de la derrota, parte del plantel argumentó que el partido ofrecía espacios para ampliar la diferencia frente a una Argentina que mostraba debilidades defensivas. “Los jugadores de Inglaterra quedaron consternados por la estrategia de Thomas Tuchel en el Mundial, que provocó que su equipo fuera eliminado del torneo por Argentina. Tuchel ha sido objeto de críticas por sacar a tres defensores cuando su equipo iba ganando gracias al gol de Anthony Gordon , antes de que Argentina ganara 2-1 al anotar dos goles en los últimos minutos”, relató el medio inglés.

Según el diario británico, varios integrantes del seleccionado consideraban que el equipo debía mantener una postura ofensiva y aprovechar la velocidad de sus atacantes en lugar de replegarse . En ese contexto, llamó la atención que Bukayo Saka, Ollie Watkins y Noni Madueke permanecieran en el banco mientras Inglaterra cedía terreno. Recién con el marcador adverso ingresaron Marcus Rashford e Ivan Toney.

Archivo. El gol de Lautaro para el 2-1 final que selló el pasaje a la final de Argentina.

Uno de los cambios que más cuestionamientos generó fue la salida de Declan Rice para incorporar un defensor. The Telegraph sostuvo que esa modificación debilitó la contención en la mitad de la cancha y facilitó el empate de Enzo Fernández , quien encontró espacios que habitualmente cubría el mediocampista. En los minutos finales, pese a contar con seis defensores en cancha —cuatro de ellos zagueros centrales —, Inglaterra volvió a sufrir y Lautaro Martínez sentenció la remontada con un cabezazo sin marca dentro del área .

Marc Guéhi, uno de los defensores ingleses, relató cómo vivieron la secuencia de hechos dentro del campo de juego: “Una vez que nos pusimos 1-0, simplemente tratamos de aguantar, y en este nivel eso no alcanza, así que estoy muy dolido. Tendríamos que haber seguido presionando, tuvimos la sensación de que marcamos y luego la mentalidad fue retroceder y defender".

Pese al revuelo que generó la derrota, Tuchel evitó hacer autocrítica y respaldó todas las decisiones que tomó durante el partido.: “Millones de entrenadores después del partido creen que saben más. Yo tengo que decidir, así analicé el partido. Sin arrepentimientos. El equipo dio todo y jugó uno de nuestros mejores partidos en estas circunstancias”, afirmó en conferencia de prensa.

Más allá de la eliminación, la Football Association (FA), presidida por Mark Bullingham, mantuvo su apoyo al entrenador alemán y lo ratificó en su puesto hasta el final de la Eurocopa 2028, tal como detalla su contrato.

El antecedente del conflicto: Thomas Tuchel vs Jude Bellingham

Las diferencias dentro del seleccionado inglés no comenzaron tras la derrota ante la Argentina. Antes de la semifinal ya habían aparecido señales de desgaste en la relación entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham.

Jude Bellingham, la figura de la Selección inglesa, ya había tenido un entredicho público con su DT. @anpic

El mediocampista había cuestionado públicamente algunas declaraciones del entrenador luego del triunfo sobre Noruega, en respuesta a críticas de Tuchel sobre el rendimiento colectivo. Ese cruce se sumó a un episodio previo, cuando el técnico calificó como “repulsiva” una actitud del futbolista durante un amistoso.

La eliminación frente a la Argentina terminó por profundizar esas tensiones y dejó expuestas diferencias entre parte del plantel y el cuerpo técnico. Mientras la FA ratifica su confianza en Tuchel, el clima puertas adentro del seleccionado inglés aparece lejos de ser el ideal.