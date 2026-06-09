El dólar blue subió con fuerza y alcanzó su nivel más alto desde enero

El tipo de cambio paralelo encadenó su segundo avance al hilo en lo que va de la semana y volvió a quedar más caro que el mayorista.

El dólar blue volvió a subir este martes y cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el tipo de cambio paralelo alcanzó su nivel más alto desde el cierre de enero ($1.470), aunque todavía permanece lejos de su pico anual de $1.530.

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El billete informal encadenó su segundo avance al hilo en lo que va de la semana, y todavía no retrocedió en el correr de junio . En tanto, volvió a quedar por encima del dólar oficial en el segmento mayorista tras cuatro jornadas y la brecha trepó al 1,32%.

En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación (BNA) retrocedió este martes y se ubicó al mismo nivel para la venta, mientras que el promedio ponderado de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) se estableció en torno a $1.463,83 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.495,25 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,8% .

Valor del dólar MEP hoy, martes 9 de junio

El dólar MEP cerró a $1.468,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.510,69, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s62.009,84, según Binance.