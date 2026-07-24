Los billetes en euros tendrán nuevo diseño: cuáles son las propuestas finalistas del Banco Central Europeo

Se trata de una serie de propuestas que surgieron de un concurso de diseño organizado a escala de la Unión Europea (UE). Participaron más de 1.200 diseñadores gráficos y una vez elegidos podrán circular a la par de los billetes anteriores.

Los billetes de las series anteriores mantendrán su validez mientras este rediseño será el primero por completo de los billetes en euros desde su emisión en 2002.

El Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer este viernes las propuestas de diseño preseleccionadas para la próxima serie de billetes en euros y puso en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa. Estas propuestas se inspiran en dos temas: "La cultura europea" y "Ríos y aves".

"Los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa. Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida", señaló la presidenta Christine Lagarde según la web oficial de la entidad.

Las propuestas preseleccionadas surgieron de un concurso de diseño organizado a escala de la Unión Europea (UE) en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos, de los que 25 fueron invitados a presentar propuestas.

Un jurado independiente de 21 expertos en diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia preseleccionó diez propuestas de diseño. Los europeos podrán expresar su opinión sobre las propuestas finalistas, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de organizar una encuesta online, que concluirá el 21 de septiembre de 2026. El Banco publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto de diseño definitivo .

Las respuestas del público son un elemento fundamental del enfoque inclusivo del Eurosistema, que asegura que se tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos de toda Europa. El Consejo de Gobierno prevé adoptar la decisión definitiva sobre el nuevo diseño de los billetes a finales de año .

El diseño seleccionado se someterá después a un proceso de desarrollo y pruebas, antes de pasar a la fase de producción. Por su parte, los billetes de las series anteriores mantendrán su validez mientras este rediseño será el primero por completo de los billetes en euros desde su emisión en 2002.

"El rediseño de los billetes en euros forma parte del esfuerzo a largo plazo del Eurosistema para que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos, que preservará su acceso al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar", señaló el miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone.

El diseño seleccionado se someterá después a un proceso de desarrollo y pruebas, antes de pasar a la fase de producción. BCE

El Banco Central Europeo alerta que los aranceles de Donald Trump "aumentan la incertidumbre en la economía mundial"

La política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump suma incertidumbre a la economía global, señaló el viernes Emmanuel Moulin, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

Este viernes el Gobierno de Trump impuso nuevos aranceles ‌que oscilan entre el 10% y del 12,5% a los productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea y China. La justificación de la medida radica en una aplicación "laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso", justo cuando expiraba un arancel global temporal del 10%.

El gobernador del Banco de Francia indicó que Trump debería honrar los términos del acuerdo comercial de 2025 firmado con la UE en el campo de golf de Turnberry, de su propiedad, aunque advirtió que los aranceles continúan siendo un freno para la economía global.

En ese marco, Moulin indicó, en declaraciones a la cadena ‌de televisión BFM Business, que "para Europa, no debería suponer un gran cambio, ya que contamos con el acuerdo de Turnberry, que Donald ‌Trump debería respetar. Pero, obviamente, genera más incertidumbre para el comercio mundial y, sin duda, no favorece el crecimiento", concluyó.