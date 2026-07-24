El oro entró al podio de las exportaciones de mayor crecimiento durante el primer semestre

El oro fue, junto con el petróleo crudo y el trigo, los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas a otros países en el primer semestre.

El oro fue, junto con el petróleo crudo y el trigo, los productos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron un récord de u$s49.454 millones , lo que representó un crecimiento del 24,4% interanual y el mejor desempeño para un período enero-junio desde que existen registros comparables (desde 2009 si se mide a dólares constantes). Este fuerte avance estuvo impulsado por el agro, la energía y, especialmente, por la minería, que tuvo al oro como una de sus grandes estrellas .

El crecimiento de las ventas a otros países permitió que Argentina acumulara un superávit comercial de u$s13.923 millones durante el semestre, un incremento del 404% respecto del mismo período de 2025.

El resultado se explicó tanto por el aumento de las ventas externas como por unas importaciones que totalizaron u$s35.531 millones , un 3,9% menos que un año atrás.

Los 10 principales productos exportados concentraron el 55,4% del total de las ventas externas , con embarques por u$s27.417 millones . Entre ellos, el oro se consolidó como uno de los grandes protagonistas junto con el petróleo crudo y el trigo , que fueron los productos que más contribuyeron al crecimiento durante la primera mitad del año.

El avance del oro, de u$s986 millones , respondió a una combinación de factores. Por un lado, la producción minera continuó creciendo gracias a mayores inversiones y a la expansión de proyectos en provincias como San Juan y Santa Cruz.

Por otro, la cotización internacional del metal se mantuvo cerca de máximos históricos, impulsada por la demanda global de activos considerados refugio frente a la incertidumbre geopolítica y financiera.

El oro se consolidó junto con el petróleo crudo y el trigo, que fueron los productos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones.

Además del oro, otros minerales como el litio y la plata también registraron un importante crecimiento en el valor exportado, principalmente por el efecto de los mayores precios internacionales. En el caso del petróleo, en cambio, el incremento respondió sobre todo a un mayor volumen de ventas gracias al desarrollo de Vaca Muerta.

El sector energético también reforzó su protagonismo. Las exportaciones de petróleo y combustibles siguieron creciendo de la mano del boom den la producción no convencional, consolidándose como otro de los pilares de la generación de divisas del país.

En cuanto a los destinos, Brasil se mantuvo como el principal comprador de productos argentinos con importaciones por u$s6.254 millones, seguido por China (u$s4.891 millones) y EEUU (u$s4.859 millones). Como bloque, la Unión Europea ocupó el cuarto lugar con u$s4.359 millones.

Solo en junio, las exportaciones alcanzaron u$s9.055 millones, un incremento del 24,5% interanual, convirtiéndose en el segundo mejor registro mensual de la historia. Ese mes, el superávit comercial fue de u$s2.194 millones, un 149% superior al registrado en junio de 2025.