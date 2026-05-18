Las premium alemanas lanzan superdeportivos: qué modelos son y cuánto cuestan.

BMW y Mercedes-Benz presentaron en Argentina dos nuevos modelos deportivos de alta gama con motores de hasta 530 CV, tecnología de competición y precios cercanos a los u$s180.000.

Las automotrices alemanas BMW y Mercedes-Benz anunciaron nuevos lanzamientos para el mercado argentino con dos modelos de alto rendimiento que combinan potencia, tecnología y lujo . Se trata de la nueva BMW M3 Competition Touring M xDrive y del Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio , dos propuestas deportivas cuyos precios rondan los u$s180.000 .

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BMW Group Argentina confirmó el lanzamiento de la nueva BMW M3 Competition Touring M xDrive , una variante familiar de altas prestaciones basada en el M3 Competition Sedán. Su llegada marca además el desembarco de la primera BMW M Touring en la historia del mercado argentino.

El modelo mantiene la misma configuración mecánica que el sedán deportivo: un motor 3.0 litros de seis cilindros en línea , asociado a una caja automática Steptronic Sport de 8 velocidades con Drivelogic y al sistema de tracción integral M xDrive.

La mecánica entrega 530 caballos de fuerza y 650 Nm de torque , cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 280 km/h .

Más allá de su perfil deportivo, la Touring suma mayor practicidad gracias a una capacidad de carga de 500 litros, ampliables hasta 1.510 litros con los asientos traseros rebatidos.

Entre su equipamiento destacado aparecen los frenos M carbono-cerámicos, suspensión adaptativa M, diferencial activo M, llantas forjadas específicas y tecnologías enfocadas en la conducción deportiva como M Drift Analyser y M Laptimer.

En el interior incorpora el sistema BMW Curved Display, que integra en una única pieza un tablero digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 14,9 pulgadas, además de butacas deportivas M con estructura de fibra de carbono.

La nueva BMW M3 Competition Touring M xDrive ya se comercializa en Argentina a un precio de u$s181.900, con garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.

Prestige Auto suma el nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio

Por su parte, Prestige Auto anunció el inicio de la comercialización del nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, un descapotable deportivo que combina el estilo de un cabriolet con las prestaciones desarrolladas por la división AMG.

El modelo está impulsado por un motor 3.0 litros de seis cilindros en línea con tecnología MHEV, que desarrolla 449 CV y 560 Nm. Además, incorpora un compresor auxiliar eléctrico que permite entregar un par elevado incluso a bajas revoluciones. Según informó la compañía, acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

24c0061_015 Prestige Auto anunció el inicio de la comercialización del nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio.

El conjunto mecánico se complementa con la transmisión AMG SPEEDSHIFT TCT 9G y el sistema AMG Performance 4MATIC+, con distribución totalmente variable de la fuerza entre los ejes delantero y trasero, para ofrecer una dinámica de marcha destacada y una tracción óptima durante la aceleración.

Entre los principales diferenciales aparecen la suspensión AMG RIDE CONTROL, la dirección trasera activa y el sistema AMG DYNAMIC SELECT, que permite configurar distintos modos de conducción, incluidos los programas deportivos “SPORT”, “SPORT+” y “RACE”.

El equipamiento incluye además tecnologías como DIGITAL LIGHT, Head-up Display, cámara de 360°, sistema multimedia MBUX, sonido surround Burmester 3D y el paquete AMG DYNAMIC PLUS, que incorpora modo drift y función RACE-START.

A nivel de confort, el descapotable suma los sistemas AIRCAP y AIRSCARF, diseñados para mejorar la experiencia de manejo a cielo abierto incluso en bajas temperaturas. En el interior se destacan las pantallas digitales de 12,3 y 11,9 pulgadas, orientadas al conductor, junto con asientos deportivos AMG tapizados en napa.

El nuevo Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio ya se encuentra disponible para pedidos a fábrica en Argentina con un precio sugerido de u$s179.700.