Calendario de pago ANSES junio 2026: ¿cuánto cobro por AUH y SUAF con el nuevo aumento?

Conocé la información que facilita el organismo para la incorporación de haberes de acuerdo a la normativa vigente y al incremento de acuerdo al IPC.

Todas las actualizaciones del organismo dependen de los valores reflejados dos meses antes por el IPC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará una nueva actualización en los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) desde junio de 2026. La suba tomará como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, que marcó un 2,6% para abril.

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El incremento impactará sobre asignaciones, jubilaciones y pensiones del sistema previsional. La actualización se definirá bajo el esquema de movilidad vigente, que ajusta los valores según la inflación registrada dos meses antes. La medida alcanzará a millones de familias que cobran prestaciones sociales a través de ANSES. Los nuevos valores también modificarán las escalas de ingresos y los topes familiares del SUAF.

El nuevo ajuste para junio se ubicará en torno al 2,6%, en línea con la inflación informada por el INDEC para abril. ANSES aplica actualmente una fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la evolución del IPC. El mecanismo de actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones sociales. La movilidad vigente busca sostener el poder de compra de los haberes frente a la suba de precios.

El esquema también contempla la actualización automática de escalas y límites de ingresos dentro del SUAF. Los cambios se acreditarán directamente en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios que tengan sus datos registrados correctamente en ANSES.

Mientras tanto, los pagos correspondientes a mayo continúan en curso. En el caso de la AUH y el SUAF, el calendario vigente finalizará el viernes 22 de mayo, según la terminación del DNI.

Nuevos montos de AUH: ¿cuánto se cobra en mano en junio?

La AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a ubicarse en torno a los $144.960 brutos durante junio de 2026, de acuerdo con las estimaciones realizadas sobre la movilidad. ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. El pago retenido se libera luego de acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.986,77, transformándose en un pago neto directo de $115.989,41

Asignación por Embarazo (AUE): $115.989,41 tras el descuento preventivo

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $72.479,67

Con esta modalidad, el monto mensual efectivo para la AUH quedará sujeto al descuento habitual aplicado por el organismo previsional. Además, las familias que reciben la Tarjeta Alimentar continuarán cobrando ese refuerzo junto con la asignación principal. El beneficio se acreditará en la misma fecha prevista por el calendario oficial de pagos organizado por terminación de DNI.

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Cuánto cobro por AUH por hijo con discapacidad desde junio

La actualización de junio también alcanzará a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Según las proyecciones difundidas, la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a alrededor de $229.337,15. Por otra parte, la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá aproximadamente a $471.956,21. Los montos se ajustarán bajo el mismo porcentaje de movilidad aplicado al resto de las asignaciones.

ANSES acreditará los pagos de forma automática en las cuentas bancarias informadas por cada titular. El organismo mantendrá el mismo esquema operativo que aplica actualmente para el resto de las prestaciones sociales.

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Montos de SUAF en junio 2026: tabla de asignaciones familiares por ingresos

El SUAF también tendrá modificaciones desde junio con la actualización de escalas y topes de ingresos familiares. El valor base por hijo para el primer rango de ingresos se ubicará cerca de los $72.487,93.

Las estimaciones para cada tramo quedarán de la siguiente manera:

primer rango: $72.487,93

$72.487,93 segundo rango : $48.888

: $48.888 tercer rango: $29.570

$29.570 cuarto rango: $15.257

La actualización de topes buscará acompañar la evolución salarial dentro del empleo registrado. Los trabajadores que cobren asignaciones familiares verán reflejado el incremento automáticamente en la cuenta donde perciben sus haberes.

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Dónde consultar los nuevos montos de ANSES

Los titulares de AUH, SUAF y otras prestaciones pueden consultar la información actualizada desde el portal oficial del organismo previsional. ANSES mantiene habilitados sus canales digitales para revisar montos, fechas de cobro, requisitos y liquidaciones mensuales. La consulta se realiza con Clave de la Seguridad Social desde la página oficial del organismo.

Los beneficiarios también podrán verificar el calendario de pagos y las escalas vigentes una vez que ANSES publique la actualización oficial correspondiente a junio de 2026.