El DT de Brasil confirmó que Neymar integra la lista de los 26 convocados al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Después de muchas dudas, el que supo ser muchos años el 10 de la Canarinha, vuelve a integrar una nomina tras casi dos años. Esta vez, para integrar la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo

El astro brasileño integrará la lista de 26 convocados para jugar el Mundial en EEUU, México y Canadá. NA

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes por la tarde la lista de 26 convocados de Brasil para la Copa Mundial 2026, entre los que está incluido, la estrella del Santos, Neymar Jr. La confirmación se dio en una conferencia de prensa en la que se presentaba la nómina mundialista de la "seleção", en donde Ancelotti, con suspenso, nombró uno por uno a los jugadores que irán en búsqueda de la 6ta estrella Canarinha.

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La lista de convocados para un Mundial suele generar cierta expectativa, aunque pocas veces los cracks terminan quedando fuera del torneo más importante del mundo. Es más, luego de la pandemia, el número de 23 convocados se extendió a 26, para nunca más corregirse, por lo que aún se torna más dificil quedarnos sin las estrellas de la Copa, siempre y cuándo no se lesiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolUSA/status/2056484373944205764&partner=&hide_thread=false THE CELEBRATIONS WHEN ANCELOTTI NAMED NEYMAR JR



Unbelievable scenes in Brazil. They are going all out for the Hexa! pic.twitter.com/km4zL7JPrB — Ataque Futbolero USA (@AtaqueFutbolUSA) May 18, 2026

Sin embargo, el caso de Neymar es distinto. Hace muchos años que no se veía tanta incertidumbre por si un jugador de esta talla se ausentaba en el Mundial. Hasta último momento, culpa del complicado estad físico de Neymar, el legendario técnico italiano Ancelotti, dudó en si llevarlo a la cita máxima a disputarse en EEUU, México y Canadá. En una conferencia de prensa cortita pero eterna tanto para los fanáticos de Ney como para el mismo jugador del Santos, Ancelotti confirmó que el ex Barcelona, PSG y Al-Hilal, vuelve a jugar con la de la Scratch y nada menos que en un Mundial.

En la conferencia, además de "Carleto", estuvieron presentes periodistas y algunos hinchas, que explotaron al conocer la noticia.

En pocas semanas sabremos si "Ney" lucirá el número 10 nuevamente (es lo más probable) aunque será un detalle. Lo concreto es que el mejor jugador brasileño de los últimos 10 años se dispone a jugar probablemente su último Mundial y también queda por ver con cuánto protagonismo, no por nada, Ancelotti lo marginó de las últimas convocatorias. La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026 seleccion brasil A pesar que toda la expectativa estaba puesta en el diez del Santos, también se conocieron los otros 25 convocados, y por lo tanto los que quedaron afuera. Arqueros Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbache)

Weverton (Gremio) Defensores Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma) Mediocampistas Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo) Delanteros Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid) De esta manera, João Pedro, Andrey Santos y Thiago Silva, que si integraron la prelista de 55 jugadores, se quedaron sin Copa del Mundo. Pedro y Santos, ambos jugadores del Chelsea, tendrán que esperar hasta 2030 para jugar la cita máxima del fútbol. En tanto, Silva, legendario defensor de Brasil, se quedó con las ganas de jugar su quinta y última Copa del Mundo. Actualmente juega en Fluminense de Brasil, con el que fue campeón de la Copa Libertadores 2023.