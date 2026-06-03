SpaceX evalúa salir a bolsa con un precio de u$s135 por acción y busca obtener u$s75.000 millones

La empresa de Elon Musk analiza fijar un precio determinado antes de comenzar a cotizar. Podría ser la antesala del ingreso de otros gigantes de la tecnología en el mercado de capitales.

En una decisión sorpresiva, preliminar a su gira de presentación ante inversionistas, SpaceX , la empresa del magnate Elon Musk , evalúa fijar el precio de su salida a bolsa en u$s135 por acción. Su objetivo es recaudar la cifra récord de u$s75.000 millones .

La empresa aeroespacial estadounidense, tiene previsto vender 555,6 millones de acciones. Su objetivo es alcanzar una valoración de u$s1,75 billones.

La salida a bolsa encabeza un aluvión de empresas de renombre que se preparan para probar suerte en los mercados , tras años de reducida actividad en las operaciones de gran capitalización. La expectativa es que a SpaceX le sigan los gigantes de la inteligencia artificial OpenAI y Anthropic .

No es común fijar un precio antes de las presentaciones a los inversionistas y la elaboración del libro de órdenes. Pero SpaceX planea romper con esa tradición.

Las empresas que programan salir a bolsa suelen establecer una horquilla de precios para enmarcar las expectativas de valoración y permitir que el precio se ajuste en función de la demanda de los inversionistas. Una fuerte demanda puede empujar el precio final hasta el límite superior del rango, o por encima de él, antes del debut en el mercado.

La gira de presentación de SpaceX comienza el jueves. Anteriormente, la empresa de Musk celebró algunas reuniones con inversores para "sondear el terreno", según las fuentes de la agencia Reuters.