EEUU vuelve a imponer aranceles a sus socios comerciales bajo el argumento de combatir el trabajo forzado + Agregar ámbito en









Argentina recibirá un arancel del 10%, al igual que la Unión Europea, Canadá, México y Reino Unido, entre otros. Mientras que los productos de otras economías importantes, como China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza, estarán sujetos a un arancel del 12,5%.

Trump busca reconstruir su "muro arancelario" tras el revés de la Corte Suprema en febrero. Foto: White House

EEUU propuso nuevos aranceles de al menos el 10% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, incluido Argentina, bajo el argumento de que esos productos supuestamente fueron fabricado con trabajo forzoso. Se trata en la medida más importante del presidente norteamericano, Donald Trump, para reconstruir su muro arancelario desde que la Corte Suprema anulara sus gravámenes anteriores.

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La propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) es la conclusión más reciente de una investigación de la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales.

A partir de los resultados de esa investigación, declaró que impondría un arancel más bajo a los productos procedentes de economías que prohíben las importaciones de bienes procedentes de trabajo forzoso o que se comprometieron a hacerlo, mientras que aquellos países "que no han impuesto ni aplicado eficazmente" esas prohibiciones percibirán un tributo más alto.

Los "beneficiados" con un arancel mínimo del 10% a las importaciones son Argentina, Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán, Reino Unido, Bangladés, Camboya, El Salvador, Guatemala y Malasia. Por otro lado, la agencia comercial dijo que impondría aranceles adicionales del 12,5% a los otros 45 países que investigó. Entre ellos, se destacan China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza.

"La incapacidad de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso es inaceptable", dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. "Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en un terreno de juego desigual".

trump aranceles eeuu El anuncio se produce antes del vencimiento del 24 de julio de un arancel temporal del 10% impuesto por el gobierno trumpista. Exenciones y mecanismos de control De todas maneras, la USTR aclaró que eximiría de los aranceles a una serie de productos, incluidos energía, tierras raras y algunos otros metales, carne de vacuno, café, ciertas frutas y verduras, productos farmacéuticos, sustancias químicas orgánicas y piezas de aeronaves. El organismo también planteó la implementación de un mecanismo que permitiría que un determinado volumen de importaciones de prendas de vestir y textiles entrara en EEUU con una tasa arancelaria reducida, aunque no se difundieron los aranceles que se aplicarían ni los volúmenes permitidos. La USTR dijo que aceptaría comentarios públicos sobre los aranceles propuestos y las otras medidas hasta el 6 de julio, con una audiencia pública prevista para el 7 de julio. El anuncio se produce antes del vencimiento del 24 de julio de un arancel temporal del 10% impuesto por el gobierno trumpista el 20 de febrero, el día en que la Corte Suprema anuló los aranceles previos del presidente Donald Trump, que se amparaban bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.