Un artista realizó una demanda millonaria a la FIFA por tapar un mural suyo en Dallas

Robert Wyland, un artista ambientalista, presentó la demanda ante un tribunal federal de Texas después de que, el mes pasado, unos equipos de trabajo cubrieran con pintura azul el mural de ocho pisos de altura.

Un artista demandó a la FIFA el lunes por 25 millones de dólares, alegando que la federación y sus socios cubrieron con pintura un mural emblemático en el centro de Dallas, sin su consentimiento, de cara al inicio del Mundial 2026 .

Robert Wyland , un artista ambientalista, presentó la demanda ante un tribunal federal de Texas después de que, el mes pasado, unos equipos de trabajo cubrieran con pintura azul el mural de ocho pisos de altura.

La demanda señalaba que, para el 18 de mayo, la mayor parte del mural ya había sido cubierta.

El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en el Norte de Texas declaró, en un comunicado de mayo dirigido a un medio de noticias local, que el mural estaba siendo reemplazado por una nueva obra de arte con el fin de "celebrar y generar entusiasmo de cara a la próxima Copa Mundial de 2026" .

La FIFA declaró al portal ESPN en un comunicado: "La FIFA no tiene absolutamente ninguna participación en este asunto y remite todas las consultas al respecto al comité de la ciudad anfitriona".

Wyland demandó tanto a la FIFA como a las empresas propietarias y gestoras del edificio que albergaba el mural.

"Dallas y Wyland merecían algo mejor", señalaba la demanda, añadiendo que la destrucción de la obra de arte constituía una tragedia personal tanto para el artista como para la comunidad local.

El mural en Dallas de Robert Wyland

Wyland pintó el mural —titulado "Ocean Life" o “Whaling Wall 82”— en 1999, como parte de una serie de 100 obras destinada a concienciar sobre la contaminación de los océanos. La obra representaba una escena oceánica rebosante de vida marina; según la demanda, se trataba de un "hito cívico" en la ciudad.

En el escrito judicial, los abogados de Wyland argumentaron que la eliminación de la obra de arte violaba una ley federal que protege las obras reconocidas de los artistas contra su destrucción, a menos que el artista firme una renuncia por escrito otorgando su permiso. Según el documento, Wyland no firmó ninguna renuncia.

"Los artistas aportan belleza, identidad y valor económico a nuestras ciudades. Sus derechos merecen la misma protección que otorgamos a cualquier pilar de la vida cívica", afirmó una de las abogadas de Wyland, Andrea Perez, socia del bufete Carrington Coleman.

Embed - Wyland on Instagram: "@fifa @fifaworldcup FIFA INTERNATIONAL FOOTBALL FEDERATION HAS JUST DESTROYED ONE OF MY MOST BEAUTIFUL ICONIC MURALS that my team and I painted for the people of Dallas to raise awareness about protecting our oceans. Please let them hear from you guys! Follow @wylandfoundation to be part of our community promoting, protecting, and preserving the world's oceans, waterways, and marine life. #wyland #fifa #dallas #wylandwhalingwall" View this post on Instagram

El 15 de mayo, mientras se cubría el mural con pintura, Wyland publicó en Instagram que la FIFA había destruido uno de sus “murales icónicos más hermosos”. Unos días después, envió una carta de cese y desistimiento.

Una petición en línea que insta a la FIFA a financiar la creación de un nuevo mural en el centro de la ciudad ha reunido más de 2,600 firmas.

Dallas será sede de nueve partidos —incluida la semifinal—, la mayor cantidad de todas las ciudades anfitrionas. Los Países Bajos se enfrentarán a Japón en el primer encuentro que se celebre en el estadio de Dallas, el 14 de junio.